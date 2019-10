شایعه: بازی The Last of Us: Part 2 تا فصل بهار تاخیر خورده است

طی 24 ساعت اخیر، حدس و گمان‌های فراوانی با محوریت انتشار اخباری غیر منتظره در رابطه با یکی از عناوین فرست پارتی کمپانی سونی دست به دست شده است و متاسفانه به نظر می‌رسد که باید خود را برای شنیدن خبری بد آماده کنیم. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Pushsquare، وبسایت Kotaku گزارش داده است که بازی مورد انتظار The Last of Us: Part 2 تاخیر خورده و در فصل بهار منتشر خواهد شد.

منبع این خبر، اینسایدر معتبر صنعت گیم آقای "جیسون شرایر" می‌باشد که تاخیر The Last of Us: Part 2 را تایید کرده است:

"این خبر هنوز رسمی نیست و سونی هنوز واکنشی به آن نشان نداده است، اما کوتاکو از 2 فرد که در جریان مراحل توسعه‌ی The Last of Us: Part 2 می‌باشند شنیده است که انتشار این بازی تا فضل بهار تاخیر خورده است."

اگر این شایعه صحت داشت باشد(که به احتمال بسیار زیاد دارد)، حرکتی بسیار عجیب از سوی سونی و استودیوی ناتی‌داگ می‌باشد. ماه گذشته بود که با انتشار تریلری هیجان انگیز، اعلام شد The Last of Us: Part 2 در تاریخ 21 فبریه(جمعه 2 اسفند) بر روی PS4 در دسترس قرار می‌گیرد. اینکه به سرعت اعلام شود بازی تا بهار 2020 تاخیر خورده بسیار غیر منتظره و ناگهانی است. شاید دلیل تصمیم سونی، انتشار بازی انحصاری Final Fantasy VII: Remake در تاریخی نزدیک به تاریخ عرضه‌ی The Last of Us 2 بود و غول ژاپنی قصد داشت تا لطمه‌ای به فروش هر کدام از این عناوین وارد نشود. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟

منبع متن: pardisgame