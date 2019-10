با وجود اینکه هنوز به صورت رسمی تایید نشده است، اما ظاهرا The Last of Us: Part 2 تاخیر خورده و به جای 21 فبریه(جمعه 2 اسفند) در فصل بهار در دسترس قرار می‌گیرد. حال به نظر می‌رسد که تاخیر در عرضه‌ی The Last of Us: Part 2 بر روی تاریخ انتشار Ghost of Tsushima نیز تاثیر گذاشته و آن را به نعویق انداخته است.

به گزارش پردیس‌گیم، این خبر را اینسایدر معتبر و شناخته شده‌ی صنعت گیم و وبسایت Kotaku آقای "جیسون شرایر" منتشر کرده است. شرایر می‌گوید که برنامه‌ی سونی این بوده است که ابتدا Ghost of Tsushima را در نیمه‌ی اوی سال 2020 منتشر کند، اما حال که The Last of Us Part 2 به زمان بیشتری برای ساخت نیاز دارد، ساخته‌ی استودیوی ساکر پانچ نیز دیرتر در دسترس قرار می‌گیرد. دلیل این امر نیز احتمالا این است که سونی قصد دارد تا دو عدد از بزرگترین عناوین انحصاری خود را در فاصله‌ای کم نسبت به یکدیگر منتشر کند.

اگر تمامی این گزارشات درست باشد(که به احتمال قوی همینطور نیز هست)، برنامه‌ی سونی باز هم برای 2020 هیجان‌انگیز است، زیرا The Last o Us Part 2 را در بهار، Ghost of Tsushima را در پاییز تجربه خواهیم کرد و در نهایت کنسول PS5 نیز در زمستان به بازار عرضه می‌شود.

اما آیا این موضوع باعث خواهد شد تا Ghost of Tsushima به یکی از عناوین لانچ PS5 تبدیل شود؟ شریر این ایده را کاملا رد نکرده و در جواب گفته است:"انتظار نداشته باشید تا سونی به صورت ناگهانی Ghost of Tsishima را تبدیل به یکی از بازی‌های PS5 کند."

آیا با برنامه‌ی جدید سونی موافق هستید؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame