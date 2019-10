Call of Duty: Modern Warfare فردا بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر می‌شود و میلیون‌ها طرفدار برای تجربه‌ی آن هیجان زده هستند. موضوعی که باعث شده است تا بازیکنان مشتاقانه برای تجربه‌ی Modern Warfare انتظار بکشند، بازگشت بخش داستانی پس از غیبت در نسخه‌ی قبلی این فرنچایز می‌باشد(Black Ops 4 فاقد بخش کمپین بود). همچنین، Modern Warfare قرار است تا ریبوتی تاریک بر 3 گانه‌ای با همین نام باشد که باعث به اوج رسیدن فرنچایز Call of Duty در نسل هفتم کنسول‌های بازی شد. Modern Warfare روایتگر داستانی جدی و تاریک با حضور شخصیت‌های محبوبی چون کاپیتان پرایس و سوپ مکتاویش باشد؛ کارکترهایی که از محبوبیت بالایی نزد بازیکنان برخوردار هستند.

حال به گزارش پردیس‌گیم، وبسایت IGN ویدئوی 20 دقیقه‌ی ابتدایی بخش داستانی Call of Duty: Modern Warfare را به اشتراک گذاشته است که می‌توانید در ادامه تماشا کنید. در این ویدئو علاوه بر کات‌سین‌های سینمایی، بخش هایی از گیم‌پلی و محیط‌های مختلف بازی را نیز مشاهده می‌کنیم.

منبع متن: pardisgame