دقایقی پیش بود که به صورت رسمی اعلام شد بازی The Last of Us: Part 2 تاخیر خورده و حال به جای 21 فبریه در تاریخ 29 می 2020(جمعه 9 خرداد) بر روی PS4 منتشر می‌شود. حال به گزارش پردیس‌گیم، کارگردان بازی آقای "نیل دراکمن" بیانیه‌ای در رابطه با این تصمیم ناتی‌داگ بر روی وبلاگ پلی‌استیشن منتشر کرده است که در ادامه مشاهده می‌کنید:

"می‌دانم. تقریبا یک ماه پیش بود که ما اخبار جدیدی در ارتباط با بازی منتشر کردیم. اعضای رسانه توانستند بیش از 2 ساعت The Last of Us: Part 2 را تجربه کنند و همزمان، تریلر داستانی جدیدی را منتشر کرده و تاریخ عرضه‌ی بازی را نیز اعلام کردیم. بازخورد مثبتی که از جامعه‌ی کاربریمان دریافت کردیم بسیار عالی بود. شما می‌توانید انرژی را بین اعضای تیم احساس کنید. بعد از کار کردن بر روی چیزی برای سال‌ها،به شدت نیروبخش و موثر است که توسط دیگران حتی به صورت اجمالی تحسین شوید.

هر چند در جریان دو هفته‌ی گذشته و جمع‌بندی بخش‌های بازی بود که ما متوجه شدیم واقعا وقت کافی برای اینکه تمام بازی را مرحله‌ی پولیشی که ما کیفیت ناتی‌داگ صدا می‌زنیم، نداریم. در آن لحظه ما با 2 انتخاب رو به رو بودیم: برخی از قسمت‌های بازی را مورد لطمه قرار دهیم یا زمان بیشتری را داشته باشیم. ما گزینه‌ی دوم را انتخاب کردیم و این تاریخ انتشار جدید به ما اجازه می‌دهد تا همه چیز را در سطح رضایتمان به پایان برسانیم و همزمان استرس تیم را نیز کاهش دهیم.

در حالی که ما آسوده‌خاطر هستیم که دیدگاه مان درباره‌ی بازی لطمه نمی‌خورد، اما در عین حال مایوس نیز می‌باشیم که قار نبودیم تا از این شرایط اجتناب کنیم. ای کاش می‌توانستیم حجم پولیشی که نیاز داشتیم را پیش‌بینی کنیم، اما اندازه و گستردگی این بازی تلاش بسیاری از ما گرفت. ما از ناامید کردن طرفدارانمان بیزار هستیم و بابت این موضوع متاسفیم.

ما امیدواریم تا شما درک کنید که این زمان اضافی تصمینی است بر اینکه The Last of Us: Part 2 در حد جاه‌طلبی ما و تعهدمان نسبت به ارائه‌ی بهترین سطح از کیفیت ظاهر می‌شود. ما قدردان صبر و حمایت پیوسته‌ی شما هستیم."

با توجه به بیانیه‌ی اقای دراکمن، دلیل این تاخیر، انتشار The Last of Us: Part 2 در بهترین حالت و کیفیتش می‌باشد؛ موضوعی که طرفداران نیز از استودیوی سازنده‌ی این اصر ناتی‌داگ انتظار دارند. دیدگاه شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame