این همه تأخیر از کجا آمد؟ به گزارش پردیس گیم و به نقل از pushsquare، به تازگی با خبر شدیم که The Last of Us: Part II در تاریخ اعلام شده منتشر نخواهد شد و در عوض باید تا 29 ماه مِی 2020 انتظار بکشیم، حالا Ubisoft هم به این ماجرا اضافه شده و قصد دارد سه تا از بزرگ‌ترین عناوین خود را دیرتر از موعد قبلی منتشر کند. این ناشر فرانسوی تمام بازی‌های درحال توسعه‌ی خود یعنی Watch Dogs Legion، Gods & Monsters و Rainbow Six: Quarantine را تا سال مالی بعدی تأخیر زده است.

هر سه بازی نامبرده اکنون در بین ماه‌های آپریل 2020 و مارس 2021 عرضه می‌شوند. Gods & Monsters در ابتدا قرار بود در 25 فوریه (6 اسفند 98) برای PlayStation 4 منتشر شود و چند هفته پس از آن در 6 مارس (16 اسفند) نیز باید منتظر از راه رسیدن Watch Dogs Legion می‌بودیم. البته Rainbow Six: Quarantine هرگز تاریخ دقیقی برای عرضه نداشت.

با وجود این تأخیرها می‌توان تقریباً مطمئن بود که این سه عنوان قرار است نسخه‌ای برای PlayStation 5 نیز داشته باشند که تنها نکته‌ی مثبت این خبر را می‌توان در همین مورد دید. حالا مجبور هستیم برای تجربه‌ی بازی‌های یوبیسافت انتظار بیشتری بکشیم اما هر موقع تصمیم بر عرضه شدن داشتند، کنسول نسل بعدی Sony برای پذیرایی آماده است.

نظر شما درباره تأخیرهای چند هفته‌ی اخیر چیست؟ دیرتر عرضه شدن بازی‌ها باعث برهم خوردن برنامه‌ی بسیاری از گیمرها می‌شود ولی می‌توان امیدوار بود با داشتن وقت بیشتر، عناوین کامل‌تری هم داشته باشیم.

منبع متن: pardisgame