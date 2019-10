یک ماهی از رونمایی تاریخ انتشار یکی از پرانتظارترین بازی‌های حال حاضر نمی‌گذرد، ولی سونی خبر از تعویق در عرضه‌ی بازی The Last of Us Part 2 داده است. طبق خبری غافلگیرانه که از سوی سونی و استودییو سازنده‌ی این بازی یعنی ناتی داگ منتشر شد، به جای روز ۲۰ فوریه سال ۲۰۲۰ باید در روز ۲۹ می سال ۲۰۲۰ منتظر عرضه‌ی The Last of Us: Part 2 به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ باشیم.

شایعه‌ی تاخیر در عرضه‌ی این بازی، یکی دو روز قبل از تایید رسمی سونی، از سوی خبرگزاری کوتاکو منتشر شده بود؛ طوری که کم و بیش انتظار شنیدن این موضوع را داشتیم. با این حال، اینکه کمتر از یک ماه پس از اعلام رسمی تاریخ انتشار، از تغییر آن می‌شنویم، حتی با در نظر گرفتن سابقه‌ی بلند و بالای ناتی داگ و سونی در عقب انداختن بازی‌ها، اتفاقی جدید است.

«نیل دراکمن»، کارگردان بازی The Last of Us Part 2 در قالب یک پیغام، درباره‌ی تغییر تاریخ عرضه‌ی بازی توضیح داده است:

«بگذارید بدون حاشیه سراغ اصل مطلب بروم. بازی The Last of Us Part 2 تاریخ انتشار جدیدی برابر با ۲۹ می سال ۲۰۲۰ دارد. می‌دانم که حدود یک ماه پیش بود که طی مراسم بزرگی از صحبت کردیم، به رسانه‌ها اجازه دادیم دو ساعت آن را بازی کنند و یک تریلر داستانی جدید منتشر و تاریخ عرضه‌ی آن را هم مشخص کردیم. بازخورد مثبتی که از طرفداران گرفتیم بسیار خوشحال‌مان کرد. می‌توانید انرژی بالای تیم سازنده را حس کنید. اینکه سال‌ها روی چیزی کار کنید و تاییدیه‌ی کوچکی برای این همه تلاش ببینید، بسیار انرژی بخش بود. با این حال، در همین چند هفته‌ی گذشته بود که مشغول بستن بخش‌هایی از بازی بودیم که متوجه شدیم به اندازه‌ی کافی وقت نداریم تا بازی را به سطحی از پرداخت برسانیم که به آن کیفیت ناتی داگ می‌گوییم. دو انتخاب مقابل‌مان داشتیم: اینکه از بخش‌هایی از بازی بزنیم یا اینکه وقت بیشتری بگیریم. سراغ گزینه‌ی دوم رفتیم و این تاریخ انتشار جدید به ما اجازه می‌دهد تا همه چیز را به سطحی که از آن راضی هستیم برسانیم، در عین اینکه فشار وارد به تیم سازنده را کم می‌کنیم. از طرفی خیالمان راحت شده است که لازم نیست در دیدگاه اصلی‌مان به بازی خدشه وارد کنیم، ولی در عین حال ناراحت هستیم که در چنین موقعیتی قرار گرفته‌ایم. بهتر بود میزان زمانی که نیاز داریم را پیش‌بینی می‌کردیم، ولی وسعت بازی حتی ما را غافلگیر کرد. از اینکه طرفداران را ناراحت کنیم متنفریم و به خاطر آن، معذرت می‌خواهیم. امیدواریم این موضوع را درک کنید که این زمان بیشتر باعث می‌شود تا ما و شما از دیدگاهی که نسبت به بازی داریم و پایبندی ما به بالاترین درجه‌ی کیفیت، مطمئن شویم. می‌دانیم که این چند ماه بیشتر انتظار را از آن چه بود، برای همه‌ی ما حتی سخت‌تر می‌کند. از حمایت همیشگی و صبر شما متشکریم. ماه می سال آینده بالاخره با الی در The Last of Us Part II تجدید دیدار می‌کنید.»

طبق گفته‌ی «جیسون شرایر»، نویسنده‌ی کوتاکو، تاخیر در عرضه‌ی The Last of Us Part 2 نهایتا منجر به عقب انداختن عرضه‌ی Ghost of Tsushima هم شده است؛ طوری که سونی به طور کلی برنامه‌های خود برای عرضه‌ی این دو بازی باقی مانده‌ی خود برای پلی‌استیشن ۴ را چند ماهی به عقب انداخته است.

بازی The Last of Us Part 2 به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ ساخته می‌شود.

مطمئنا با تاخیر دیگری مواجه نخواهیم شد، در نتیجه می‌توانید در روز ۹ خرداد ۱۳۹۹ منتظر عرضه‌ی The Last of Us Part 2 باشید.

