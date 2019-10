رونمایی جدید بتسدا، به طور کلی وضعیت نابه‌سامان این شرکت را برای‌مان رو می‌کند؛ طوری که به نظر می‌رسد بهتر از این پس به جای الکترونیک آرتز، حمله به بتسدا را در اولویت کارمان قرار دهیم. شرکت بازی‌سازی بتسدا از یک سرویس اشتراکی برای فال‌آوت ۷۶ رونمایی کرده است. این سرویس اشتراکی که Fallout 1st نام دارد، در ازای مبلغ ماهیانه ۱۰ دلار یا سالیانه ۱۰۰ دلار، به بازی‌کنندگان فال‌آوت ۷۶ چند قابلیت بیشتر می‌دهد.

بتسدا در حالی از سرویس اشتراکی بازی فال‌آوت ۷۶ رونمایی می‌کند که خود بازی هنوز هم وضعیت درست و درمانی ندارد. بازی فال‌آوت ۷۶ به بدترین شکل ممکن عرضه شد؛ طوری که منتقدان و بازی‌کننده‌ها چپ و راست بازی را کوبیدند و حتی امروز و پس از چند آپدیت، دید مثبتی به بازی ندارند.

در وضعیتی که بهتر است بتسدا به آپدیت رایگان بازی و بهبود آن ادامه دهد، با یک سرویس اشتراکی، آن هم با قیمت بسیار بالای ماهی ده دلار روبرو شده‌ایم.

طبق گفته‌ی بتسدا، کسانی که سرویس اشتراک Fallout 1st را خریداری می‌کنند، به قابلیت‌ها و امکانات زیر دسترسی خواهند داشت:

سرورهای اختصاصی: می‌توان در یک سرور اختصاصی به همراه هفت نفر از دوستان خود و بدون دخالت دیگر بازی‌کننده‌ها، به بازی کردن مشغول شد.

ظرفیت بی‌نهایت صندوق: می‌توان منابع ساخت و ساز را در یک صندوق به صورت نامحدود ذخیره کرد.

چادر سفر سریع: یک چادر خواهید داشت که می‌توان آن را هر جای نقشه قرار داد و به آن نقطه سفر سریع کرد. این چادر یک کیسه خواب و یک صندوق دارد.

اتم: ماهانه ۱۶۵۰ اتم، که در واقع واحد پولی خریدنی بازی است به دارندگان اشتراک ارایه می‌شود.

لباس رنجر: این لباس فقط مختص دارندگان اشتراک خواهد بود.

بسته‌ی آیکون‌ها و ایموت‌ها: تعدادی ایموت مختص دارندگان اشتراک طراحی شده است.

قابلیت‌ها و امکاناتی که بتسدا از آن‌ها صحبت می‌کند، اساسا در بیشتر بازی‌های آنلاین به صورت رایگان در اختیار همه قرار می‌گیرد. اینکه چنین قابلیت‌هایی را، که در واقع باید بخشی از بازی اصلی باشند، مثل یک صندوق که ظرفیت بی‌نهایت دارد یا یک چادر، در قالب یک اشتراک گران‌قیمت در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار داد، پدیده‌هایی جدید در صنعت بازی است.

نکته‌ی جالب این جاست که طبق گزارشی که خبرگزاری Forbes دیروز منتشر کرد، حتی همین اشتراک هم مثل دیگر بخش‌های فال‌آوت ۷۶ پر از مشکل است. بازی‌کننده‌هایی که این اشتراک را خریده‌اند، که اساسا باورمان نمی‌شود افرادی هستند که روز اول این کار را کرده‌اند، در شبکه‌های اجتماعی و فروم‌های بتسدا از مشکلات بسیار زیاد این اشتراک گفته‌اند.

بازی‌کننده‌ها گفته‌اند که دیگر بازی‌کننده‌ها توانسته‌اند به سروری که قرار است شخصی باشد ورود و تمام ساخته‌های آن‌ها را نابود کنند. تعدادی دیگر از بازی‌کننده‌ها گزارش داده‌اند که آیتم‌هایی که در صندوق‌های مثلا بی‌نهایت خود قرار داده‌اند، ناپدید شده‌اند.

بد نیست بتسدا نگاهی به استودیوی کوچک و مستقل Hello Games و تجربه‌ی آن‌ها از No Man’s Sky می‌انداخت. بازی No Man’s Sky در روز عرضه یک بازی کامل و قابل قبول بود، ولی در پی بازخوردهایی که از سوی بازی‌کننده‌ها دریافت کرد، در پی آپدیت‌های کاملا رایگان به یک تجربه‌ی بسیار بزرگ و عمیق تبدیل شده است. حتی همین حالا و پس از سه سال آپدیت رایگان No Man’s Sky هنوز هم یک آیتم خریدنی در بازی وجود ندارد.

سرویس اشتراکی Fallout 1st همین حالا برای خرید موجود است.

