هنوز ساعاتی از اعلام خبر تاخیر The Last of Us Part 2 نگذشته بود که شرکت بازی‌سازی یوبی‌سافت اساسا تمام بازی‌های سال آینده‌ی خود را تا زمانی نامشخص به عقب انداخت. دو بازی Watch Dogs Legion و Gods and Monsters هر دو زمان عرضه‌ی مشخصی برای اسفند و فروردین داشتند و بازی Rainbow Six: Quarantine هم قرار بود در چند ماهه‌ی ابتدایی سال ۲۰۲۰ عرضه شود. تاریخ عرضه‌ی هر سه بازی به زمانی نامشخص در نیمه‌ی دوم ۲۰۲۰ موکول شده است.

تاریخ عرضه‌ی بازی Watch Dogs Legion که در واقع سومین قسمت مجموعه بازی‌های Watch Dogs است برای روز ۶ مارس (اواخر اسفند) برنامه ریزی شده بود. بازی Gods and Monsters هم قرار بود در روز ۲۵ فوریه (اوایل اسفند) عرضه شود. یوبی‌سافت گفته بود که بازی Rainbow Six: Quarantine هم نهایتا تا پایان ۳۱ مارس عرضه می‌شود.

هیچ کدام از این تاریخ‌ها دیگر اعتبار ندارند. یوبی‌سافت در گزارش مالی اخیر خود، ضمن ابراز نارضایتی از فروش بازی‌های The Division 2 و Ghost Recon: Breakpoint گفت که عرضه‌ی بازی‌های آینده‌ی خود را به عقب انداخته است.

یوبی‌ساف در ادامه گفت که دو بازی Watch Dogs Legion و Gods and Monsters در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۰ عرضه می‌شوند.

بازی Skull and Bones هم که روزی قرار بود در سال ۲۰۱۹ عرضه شود، محدوده‌ی زمانی عرضه‌ی جدیدی دارد و زودتر از آوریل سال ۲۰۲۱ عرضه نمی‌شود.

تیم سازنده‌ی Watch Dogs Legion طی یک بیانیه اعلام کرد که برای پیاده کردن ایده‌ی بزرگ این بازی، یعنی کنترل تک تک افراد داخل شهر لندن، نیازمند زمان بیشتری هستند و این زمان بیشتر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بازی بالاترین درجه‌ی کیفیت را داشته باشد.

ارزش سهام یوبی‌سافت پس از اعلام گزارش مالی اخیر این شرکت و این اخبار جدید، ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.

