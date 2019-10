نقدها و نمرات The Outer Worlds منتشر شدند

استودیوی بازی‌سازی آبسیدین چند وقت اخیر، مشکلات بزرگ و کوچکی را تجربه کرده است، ولی این طور که به نظر می‌رسد، اتفاقات اخیر این استودیو روی ساخت بازی جدیدشان تاثیری نگذاشته و بازی The Outer Worlds کیفیت‌های لازم و آنچه از یک نقش‌آفرینی انتظار داریم را در خود جای داده است. نقدها و نمرات بازی The Outer Worlds منتشر شده‌اند و منتقدان به خوبی از این بازی به عنوان یکی از نمونه‌های بسیار خوب نقش‌آفرینی مدرن نام برده‌اند.

بازی The Outer Worlds را طراحان اصلی مجموعه بازی‌های فال‌آوت ساخته‌اند؛ یعنی کسانی که روی فال‌آوت ۱ و فال‌آوت ۲ کار کرده بودند. بیشتر منتقدان هم The Outer Worlds را با قسمت‌های کلاسیک فال‌آوت مقایسه کرده و گفته‌اند که این بازی، بیشتر شبیه به دنباله‌ی معنوی فال‌آوت‌های قدیمی است و به خوبی عناصر آن بازی‌ها را در خود جای داده است.

عناصر نقش‌آفرینی The Outer Worlds طبق گفته‌ی منتقدان، قدرتمندترین بخش‌های بازی هستند؛ طوری که اساسا نباید انتظار یک بازی تیراندازی اول شخص را داشته باشیم که چند کوئست اصلی و فرعی در خود دارد. بلکه The Outer Worlds یک نقش‌آفرینی با زاویه‌ی دید اول شخص است که اجازه‌ی مبارزه و تیراندازی را هم به شما می‌دهد. با این حال، مبارزات بازی هسته‌ی آن نیستند.

استودیوی بازی‌سازی آبسیدین را به خاطر ساخت نقش‌آفرینی‌های بزرگی مثل قسمت دوم Knights of the Old Republic یا فال‌آوت: وگاس جدید می‌شناسیم و منتقدان می‌گویند که درست مثل آن بازی‌ها، می‌توانیم از The Outer Worlds هم انتظار تعریف یک قصه‌ی خوب و شخصیت‌های عمیق را داشته باشیم.

در ادامه تعدادی از نقدهای بازی را به صورت خلاصه برای‌تان قرار داده‌ایم.

GameSpot: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«زمانی که The Outer Worlds را تمام کردم، باز هم می‌خواستم به دنیای بازی بازگردم و چیزهای بیشتری ببینم. بازی کوتاه نیست و شخیصیت‌های زیاد و شگفت‌انگیزی دارد، دنیای آن جالب است و می‌خواهید در آن گشت و گذار کنید و کوئست‌های بازی ه هم چندلایه و منطقی هستند. بازی آن‌قدر محتوا دارد که از آن خسته نمی‌شوید و حتی می‌خواهید زمان را به عقب برگردانید و همه چیز را به حالت دیگری انجام دهید. بازی The Outer Worlds از ابتدا تا انتها کیفیت خود را حفظ می‌کند و مثال شگفت‌انگیزی برای چگونگی ساخت مکانیک‌های سنتی نقش‌آفرینی در یک تجربه‌ی مدرن و با کیفیت است.»

Game Informer: نمره‌ی ۹.۲۵ از ۱۰

«حتی اگر مراحل بزرگ و پر سر و صدای بازی همیشه هم خوب از آب در نیامده باشند، بازی The Outer Worlds با مجموعه‌ی زیادی از لحظات کوچک و جذاب، جریان خود را حفظ می‌کند و می‌درخشد. یک مکالمه‌ی سرگرم‌کننده با یک نگهبان که نمی‌داند چه کاری با او دارید؛ موسیقی بامزه‌ی یکی از شرکت‌های داخل بازی؛ یک حرکت مخفیانه‌ی جذاب؛ راه حلی برای یک کوئست که فکر نمی‌کنید کار می‌کند، ولی جواب می‌دهد. تیم بازی‌سازی آبسیدین این موضوع را تشویق می‌کند تا در بازی‌ و دنیای آن، با تکیه به ذهن خودتان به آزمون و خطا مشغول شوید و مطمئن شده است که هر تلاش شما در دنیای The Outer Worlds با غافلگیری‌های جذابی همراه باشد.»

Destructoid: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«با اینکه بازی تعدادی مشکل دارد که برخی از آن‌ها قرار نیست به راحتی‌ها هم حل شوند، ولی آبسیدین توانسته است شماره‌های اخیر فال‌آوت را پشت سر بگذارد. بازی The Outer Worlds از نظر وسعت و اندازه و در مقایسه با دیگر بازی‌های محیط-باز، محدود و کوچک است، ولی دیدگاه خاص خود و جذابیتش را در همه حال حفظ می‌کند و هیچ بخش اضافه‌ای ندارد.»

IGN: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

«با بازی The Outer Worlds استودیوی آبسیدین توانسته است فضای بین بازی‌های بتسدا و بایوویر را پر کند و چقدر هم خوب از پس این موضوع برآمده است. با در نظر گرفتن اینکه نقش‌آفرینی‌های بعدی هر کدام از این دو استودیو به این زودی‌ها عرضه نخواهد شد، عرضه‌ی The Outer Worlds هم در زمان بسیار خوبی صورت گرفته است. بازی The Outer Worlds وسعت یک بازی محیط باز بزرگ را ندارد و به اندازه‌ی آن‌ها هم نمی‌توان در آن گشت و گذار کرد، ولی به اندازه‌ی کافی کوئست‌های مختلف و درگیری بین مجموعه‌ای از کوئست‌های کوچک در آن پیدا می‌شود. مبارزات و شخصیت‌ها و سیستم همراه و این‌ها هم به اندازه‌ی کافی ایده‌ی جدید دارند تا بازی روی پای خود بایستد و شبیه به یک تقلید نباشد.»

بازی The Outer Worlds روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه شده است.

قرار است در سال ۲۰۲۰ هم شاهد عرضه‌ی این بازی روی کنسول نینتندو سوییچ باشیم.

