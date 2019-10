نقدها و نمرات Call of Duty: Modern Warfare منتشر شدند

شماره‌ی امسال مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی عرضه شده است و به همین مناسبت هم سایت‌ها و نشریات مختلف حوزه‌ی بازی، نقدها و نمرات خود نسبت به بازی Call of Duty: Modern Warfare را منتشر کرده‌اند. شماره‌ی امسال کال آو دیوتی با اسم Modern Warfare عرضه شده، چون سازندگان آن معتقدند که این بازی به اندازه‌ی شماره‌ی چهارم این مجموعه متفاوت و البته مهم است. با این حال، منتقدان چندان هم این نظر را ندارند.

بازی Call of Duty: Modern Warfare را استودیوی بازی‌سازی اینفینیتی وارد ساخته است؛ یعنی سازنده‌ی اصلی مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی و سازنده‌ی سری Modern Warfare در این مجموعه. در همین راستا هم تلاش شده است تا عناصر کلاسیک و اصلی این مجموعه در این بازی جدید وجود داشته باشند؛ طوری که تلاش شده تا قصه‌ای مدرن شبیه به Modern Warfare تعریف شود و در عین حال هم شخصیت‌هایی مثل «کاپیتان پرایس» دوباره در داستان حضور داشته باشند.

بازی امسال سه بخش دارد: بخش کمپین یا داستانی، بخش چند نفره‌ی آنلاین و یک بخش چند نفره‌ی همکاری به اسم Spec-Ops.

بیشتر منتقدان می‌گویند که از بین این سه بخش، تنها بخشی که بسیار خوب از آب درآمده، بخش چند نفره‌ی رقابتی بازی است. با اینکه منتقدان از داستان بازی و پیچش آن تعریف کرده‌اند، ولی ظاهرا صحنه‌های بازی به بزرگی قسمت‌های قبلی نیستند و هیجان معمول بخش داستانی بازی‌های کال آو دیوتی را ندارند.

بخش چند نفره هم حالت‌های مختلف زیاد و تغییرات کوچک و بزرگی کرده است تا از سوی منتقدان به خوبی پذیرفته شده است.

در ادامه تعدادی از نقدهای بازی را به صورت خلاصه برای‌تان قرار داده‌ایم:

GameSpot: نمره‌ی ۷ از ۱۰

«بخش داستانی Call of Duty: Modern Warfare به خوبی بخش‌های تاریک جنگ را به تصویر می‌کشد و مراحلی تاثیرگذار و قدرتمند دارد، ولی دقیقا زمانی که می‌تواند نظری درباره‌ی جنگ بدهد، سریع عقب می‌کشد. تنقاض‌های معنایی بازی را به کنار بگذاریم، بخش چند نفره‌ی بازی بسیار خوب است و مجموعه‌ی متنوعی از حالت‌های مختلف را در مقابل بازی‌کننده‌ها می‌گذارد. بازی Call of Duty: Modern Warfare ایده‌های همیشگی مجموعه را با تغییراتی جدید ارایه می‌کند و این تغییرات نهایتا به یک بخش داستانی خوب و بخش چند نفره‌ی عالی ختم شده‌اند.»

Game Informer: نمره‌ی ۸.۷۵ از ۱۰

«بازی Modern Warfare از نظر روند به اندازه‌ای فرق کرده است که باید به زیرمجموعه‌ای جدید از کال آو دیوتی تبدیل می‌شد. تمام ایده‌های اینفیتی وارد هم کار نمی‌کنند، ولی برخی از آن‌ها به قدری خوب از آب درآمده‌اند که تصور می‌کنم از این پس در مجموعه حفظ شوند و بمانند. شاید موفقیت‌های Modern Warfare به اندازه‌ی Black Ops 4 بزرگ نشوند، مثل بخش بلک‌آوت، ولی بازی هنوز هم بخش چند نفره‌ی شگفت‌انگیزی دارد. بخش چهار نفره‌ی Gunfight به خودی خود ارزش خرید بازی را دارد.»

GamesRadar: نمره‌ی ۴ از ۵

«کاملا مشخص بود که اگر اینفینیتی وارد می‌خواهد این بازی نتیجه بدهد، باید پیچیدگی‌های جنگ مدرن را تا جای ممکن ساده کند. نکته‌ی مهم این جاست که آن‌ها روی همین سادگی تمرکز کرده‌اند. بخش‌هایی که بازی می‌خواهد هرج و مرج ناشی از جنگ‌های دروغین را به تصویر بکشد، بازی جواب می‌دهد، ولی وقتی می‌خواهد واقعیت‌های تاریک دنیا را نشان دهد، همه چیز را در نظر نمی‌گیرد. البته این موضوع نهایتا مانع از تحقق هدفی که این بازی دارد و کاری که می‌خواهد انجام دهد، نمی‌شود. ولی هنوز هم راه طولانی‌ای مقابل اینفینیتی وارد برای معرفی دوباره‌ی این مجموعه به نسل جدید وجود دارد.»

PC Gamer: نمره‌ی ۸۰ از ۱۰۰

«بازی Call of Duty: Modern Warfare تکامل و پیشرفتی برای مجموعه محسوب می‌شود و حسابی هم هیجان‌انگیز است. متاسفانه، این تکامل فقط در بخش چند نفره صورت گرفته است. بازی به همان اندازه که تلاش می‌کند تا کار جدیدی بکند، مطمئن شده است که با قدرت تیک‌های همیشگی مجموعه را بزند.»

بازی Call of Duty: Modern Warfare روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شده است.

