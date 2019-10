برای حدوداً سه دهه، سری بازی‌های Legend of Zelda با ماجراجویی‌ها و داستان‌های حماسی خود خیال‌پردازی‌هایمان را قابل لمس‌تر کرده‌اند. اگرچه هر بازی عناصر مشابهی داشته که به وسیله آن‌ها داستان قهرمان خود را تعریف می‌کرده، در هر قسمت شاهد اضافه شدن عناصر جدیدی بودیم و شاید این کار با انتشار Breath of the Wild در سال 2017 که توانست حجم قابل توجه‌ای از طرفداران را راضی نگاه دارد، به اوج خورد رسیده باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، میسون درام، فعال در بخش‌های مختلف هنری و مشغول به عکاسی، تصاویری از ساخته‌ی خود که یک نقشه‌ی توپوگرافیک با الهام‌گیری از Legend of Zelda: Breath of the Wild که محیط‌های دنیای Hyrule را نمایش می‌دهد، به اشتراک گذاشته. می‌توانید در ادامه صحبت‌های درام درمورد این نقشه را مشاهده کنید؛

«چیزی که در ابتدا فقط برای فاصله گرفتن از فیلم کوتاهم "Unbound" شروع شد، به سرعت به یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های چوبی من تا امروز مبدل گردید. پس از صدها ساعت بازی کردن Breath of the Wild، تصمیم گرفتم به کمک چوب و اپوکسی (ماده‌ای شیمیایی) یک نقشه‌ی توپوگرافیک سه بعدی از Hyrule بسازم. هر گوشه و کناری از این نقشه یادآور ماجراجویی یا خاطره‌ای است که می‌توانم از بازی کردن روی Nintendo Switch همراه با همسرم به یاد بیاورم. 65 ساعت کار و بیش از 6 هفته زمان برد تا بتوانم این پروژه را در کارگاه پدرم به اتمام برسانم. این اولین باری بود که با چسب و اپوکسی کار می‌کردم و حالا که تکمیل شده نقشه را روی دیوار پشتی میز کارم نصب کردم. خوشحالم بگویم توانسته‌ام این بخش زیبا از دنیای دیجیتال را به جهان حقیقی بیاورم.»





همانطور که می‌توانید ببینید، درام ساعات و تلاش‌های بسیار زیادی برای خلق چنین اثر هنری‌ای صرف کرده و دیدن جزئیات و ریزه‌کاری‌های آن مبهوت‌کننده است. در کنار تصاویر منتشر شده، یک ویدئو هم به سبک تیتراژ آغازین Game of Thrones آپلود شده تا بتوانید قسمت‌های مختلف جهان Hyrule را ببینید. متأسفانه به دلیل مشکلات فنی امکان قرار گرفتن این ویدئو وجود ندارد، البته می‌توانید با این لینک فایل را مشاهده کنید.

