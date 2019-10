انیماتور The Last of Us Part II استودیوی ناتی داگ را ترک کرده است

بازی The Last of Us Part II طی یک ماه گذشته اخبار زیادی دریافت کرده است. ناتی داگ درست چند هفته بعد از اعلام انتشار بازی در روز 2 اسفند، خبر از تاخیر 3 ماهه تا خرداد 99 را داد. حال اما اطلاعاتی مربوط به پشت صحنه توسعه بازی به‌دست ما رسیده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamingbolt، جاناتان کاپر، انیماتور استودیوی ناتی داگ، اخیرا در توئیتر خود اعلام کرد که از آن‌ها جدا شده است. پروفایل او در LinkedIn در واقع نشان می‌دهد که وی یک ماه پیش ناتی داگ را ترک کرده و با نگاهی به پروفایلش می‌توان فهمید در تمام پروژه‌های بزرگ اخیر ناتی داگ نقش داشته است. بعد از Uncharted 4، او در ساخت Uncharted: Lost Legacy هم همکاری نمود و برای 2 سال روی The Last of Us Part II مشغول بود.

ناتی داگ پیش از این درباره تکنیک‌های انیمیشنی جدیدی که در The Last of Us Part II استفاده کرده‌اند صحبت نموده بود و جالب می‌شد بدانیم کاپر تا چه حد در طراحی آن‌ها نقش داشته و جدایی او چه تاثیری در روند توسعه بازی می‌گذارد.

در هر حال، بازی The Last of Us Part II در روز 9 خرداد 1399 برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame