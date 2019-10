با ایستر اگ جالبی که به تازگی در Call of Duty: Modern Warfare پیدا شده همراه باشید

توجه؛ اسپویلرهای بزرگی در محتویات این خبر وجود دارد...

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، اگر در مأموریت به خصوصی مدام به یک نوزاد در Call of Duty: Modern Warfare شلیک کنید، پیغام ویژه‌ای از طرف بازی دریافت خواهید کرد.

در طول تجربه‌ی Call of Duty: Modern Warfare و در مرحله‌ای که به عنوان یکی از بهترین بخش‌های بازی نیز در نظر گرفته می‌شود، به خانه‌ای در شهر کامدن (Camden) یورش می‌برید. در طی این مأموریت باید دقت زیادی به خرج دهید و با مخفی‌کاری اتاق‌های ساختمان را به دنبال خطرات بالقوه بررسی کنید. در یکی از این اتاق‌ها، به محض باز کردن در، مادری به سمت گهوراه‌ی کودکش می‌دود تا او را بغل کند.

اگر به مادر شلیک کنید، او می‌میرد و شما به‌خاطر این عمل توسط همکاران خود سرزنش می‌شوید. اگر بچه توسط مادرش برداشته شده باشد، یکی از سربازان او را برداشته و در گهواره‌ش می‌گذارد. در این قسمت منطقی‌ترین کار انجام مابقی مأموریت است. البته، به جای این کار می‌توانید به بچه شلیک کنید.

اگر گزینه‌ی آخر را انتخاب کرده باشید، فوراً توسط بازی Game Over و به چک‌پوینت قبلی برگرداننده می‌شوید. ولی برای بازیکنانی که شلیک به کودک را ادامه می‌دهند، پیغام ویژه‌ای در نظر گرفته شده. ویدئوی مربوطه را می‌توانید از این لینک (سایت نماشا) تماشا کنید. (هشدار؛ با اینکه خشونت یا مرگی در این ویدئو نمایش داده نشده، محتویات همچنان می‌تواند آزادهنده باشد.)

برای افرادی که دلشان نمی‌خواهد ویدئو را تماشا کنند؛ صفحه‌ی Game Over پیغام «الان جدی هستی؟» (Are You Serious) را نمایش می‌دهد. در هیچ بخشی از ویدئو مرگی نشان داده نمی‌شود ولی اشاره‌ی سنگینی به آن وجود دارد. جالب است که این ایستر اگ در بازی گنجانده شده، چرا که یعنی، سازندگان نه تنها به این فکر کرده‌اند که ممکن است بازیکن به کودک شلیک کند، بلکه احتمال چند مرتبه انجام دادن آن را نیز در نظر گرفته‌اند. از قرار معلوم توسعه‌دهندگان هواداران خود را به خوبی می‌شناسند.

همین چند روز پیش و قبل از عرضه‌ی بازی، Activision و Infinity Ward از برنامه‌های درآمدزایی پس از انتشار برای Modern Warfare رونمایی کردند و می‌توان گفت نقشه‌ی قابل قدردانی‌ای است. اول اینکه، نقشه‌های جدید به صورت رایگان در دسترس قرار خواهند گرفت. و به جای لوت‌باکس‌ها، Activision تمرکز خود را روی سیستم جدید Battle Pass می‌گذارد.

همچنین پیش ار عرضه مشخص شد که برای تجربه بازی روی PC به حداقل 175 گیگابایت فضای خالی که مقدار بسیار زیادی نیز هست، روی هارد نیاز دارید.

Call of Duty: Modern Warfare سه روز پیش و در 3 آبان ماه 98 برای PS4 ،Xbox One و PC منتشر شد.

منبع متن: pardisgame