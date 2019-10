کم و بیش از این موضوع خبر داشتیم، ولی تا به امروز رسما چیزی از وجود نسخه‌ی کامپیوتر بازی Death Stranding نشنیده بودیم. ساعتی پیش، استودیوی بازی‌سازی کوجیما پروداکشنز رسما از عرضه‌ی بازی Death Stranding روی کامپیوتر خبر داد. طبق گفته‌ی این استودیوی بازی‌سازی، نسخه‌ی کامپیوتر این بازی اوایل تابستان سال آینده عرضه خواهد شد.

ده روز تا عرضه‌ی بازی Death Stranding روی پلی‌استیشن ۴ باقی است و تصور نمی‌کردیم تهیه کننده‌ی این بازی یعنی سونی، به این زودی‌ها اجازه‌ی رونمایی نسخه‌ی کامپیوتر آن را صادر کند. با این حال، ساعتی پیش حساب کاربری رسمی استودیوی کوجیما پروداکشنز در توییتر، با انتشار توییت زیر وجود نسخه‌ی کامپیوتر بازی Death Stranding را تایید و زمان عرضه‌ی آن را مشخص کرد. در این توییت آمده است:

«از شما به خاطر حمایت از دث استرندینگ تشکر می‌کنیم. بازی دث استرندینگ در روز هشتم نوامبر روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. هم‌چنین، کوجیما پروداکشنز با خوشحالی اعلام می‌کند که دث استرندینگ در اوایل تابستان ۲۰۲۰ به کامپیوتر خواهد آمد.»

بازی Death Stranding، جدیدترین ساخته‌ی «هیدئو کوجیما»، کارگردان افسانه‌ای مجموعه بازی‌های متال گیر است. هیدئو کوجیما که در سال ۲۰۱۵ و پس از ساخت بازی «فانتوم پین» از کونامی جدا شده بود، استودیویی جدید در همان سال تاسیس کرد و بازی Death Stranding اولین ساخته‌ی این استودیو محسوب می‌شود.

بازی دث استرندینگ در روز ۱۸ آبان روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

