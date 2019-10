Heat نام جدیدترین نسخه‌ی فرنچایز ریسینگ Need for Speed می‌باشد که توسط Ghost Games توسعه پیدا می‌کند؛ استودیویی که پیش از این نسخه‌های Rivals، Payback و نسخه‌ی ریبوت این سری بازی را ساخته بود. حال که چیزی تا عرضه‌ی Need for Speed Heat باقی نمانده است، کمپانی EA تریلر هنگام عرضه یا همان لانچ تریلر بازی را منتشر کرده است که در پردیس‌گیم می‌توانید تماشا کنید. نکته‌ی جالب این است که از برخی طرح‌هایی که جامعه‌ی کاربری بازی بر روی اپلیکیشن آن ساخته‌اند، بر روی بعضی از ماشین‌های لانچ تریلر استفاده شده است. طرفدارانی که برنامه‌ی Need for Speed Heat Studio را دانلود کردند، بیش از 2 میلیون ماشین شخصی‌سازی شده را خلق کرده و به طور میانگین 24 دقیقه را درون این اپلیکیشن سپری کرده‌اند. پس از آن، توسعه‌دهنده‌ی بازی یک رقابت ترتیب داد، جایی که 5 تن از طرفدارانی که برنده‌ی این رقابت شدند، این شانس را داشتند تا از طراحی‌شان درون لانچ تریلر Need for Speed Heat استفاده شود. این عنوان در تاریخ 8 نوامبر(جمعه 17 آبان) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

