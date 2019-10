PS4 تبدیل به دومین کنسول پرفروش تاریخ شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از the verge، کمپانی سونی به عنوان بخشی از گزارش مالی ربع دوم خود اعلام کرد که 2.8 میلیون واحد کنسول PS4 بین ماه‌های جولای و سپتامبر فروخته است. از آنجایی که غول ژاپنی 3 ماه قبل، 100 میلیون PS4 به فروش رسانده بود، مجموع فروش اسن کنسول به عدد 102.8 میلیون واحد رسیده است؛ به این معنی که فروش PS4 از مجموع فروش PS1 پیشی گرفت.

همانطور که می‌دانید، PS1 یک موفقیت عظیم بود. این کنسول در مجموع 102.5 میلیون واحد فروخت و تاکنون، دومین کنسول خانگی پرفروش تاریخ بوده و پشت سر PS2 قرار داشت؛ PS2 فروشی 155 میلیون واحدی را تجربه کرده است که رسیدن به این مقدار فروش برای هر کنسولی بعید به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که مجموع فروش کنسول Nintendo Wii نیز از مرز 101.6 میلیون واحد عبور کرده است.

رسیدن PS4 به چنین محبوبیتی، دستاوردی عظیم برای سونی به حساب می‌آید، هر چند که سرعت فروش PS4 با نزدیک شدن زمان عرضه‌ی PS5 کاهش خواهد یافت. در مقایسه با سال گذشته، درآمد بخش گیمینگ سونی کاهش 17 درصدی را به خود دیده و سود میز 28 درصد افت پیدا کرده است. سونی پیش‌بینی خود برای فروش کنسول PS4 در سال مالی خود را 1.5 میلیون کاهش داده و انتظار دارد تا 13.5 میلیون واحد PS4 به فروش برود.

البته PS4 میزبان بازی‌های فوق‌العاده‌ای چون Death Stranding، The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima در آبنده خواهد بود و قطعا این عناوین تاثیر بسزایی بر روی فروش آن خواهند گذاشت. دیدگاه شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame