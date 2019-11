نقدها و نمرات بازی Death Stranding منتشر شدند

Death Stranding جدیدترین ساخته‌ی استودیوی Kojima Productions می‌باشد که به گفته‌ی کارگردان آن "هیدئو کوجیما" قرار است آغازگر ژانر جدیدی به نام Action Strand در بازی‌های ویدئویی باشد. حال در فاصله‌ی یک هفته مانده به عرضه‌ی این عنوان، محدودیت انتشار نقدها و نمرات یا امبارگوی Death Stranding امروز صبح برداشته شد و منقدین، نقدهای خود را به اشتراک گذاشتند؛ نقدهایی که نوید یک بازی باکیفیت را می‌دهند. شما می‌توانید خلاصه‌ای از نقدهای وبسایت‌ها و مجلات مختلف در رابطه با Death Stranding را در پردیس‌گیم مطالعه نمایید. این بازی جمعه‌ی هفته‌ی آینده بر روی PS4 منتشر می‌شود و نسخه‌‌ی PC نیز اوایل تابستان 2020 در دسترس قرار می‌گیرد.

Pushsquare 100

"بعد از سال‌ها انتظار، Death Stranding تجربه‌ای از همه نظر عالی را ارائه می‌دهد. مکانیک‌های جذاب و تمام و کمال گیم‌پلی به شما احازه می‌دهد تا بسته‌ها را آنطور که مایلید به مقصد برسانید، در حالیکه ویژگی‌های اجتماعی، بازی را هنگامی که کنترلر رو روی زمین می‌گذارید، باعث زنده ماندن بازی می‌شوند. شاید بازی تا میانه کمی خسته‌کننده باشد، اما روایت و داستان فوق‌العاده این موضوع را جبران کرده و جلوه‌های بصری برجسته نیز بازی را به اوج می‌رساند. Death Stranding باعث جا‌به‌حایی سبک خاصی نمی‌شود، بلکه یک ژانر کاملا جدید به وجود اورده است."

We Got This Covered 100

"همانند هر کار هنری که قصد کنار زدن محدودیت‌های ژانر را دارد، Death Stranding نیز قطعا چند دستگی را بین بازیکنان ایجاد خواهد کرد. با این وجود، دیدگاه مصمم کارگردانش "هیدئو کوجیما" همانند هوایی تازه در صتعتی که است که به طور روز افزون تمایلی به تغییر و کنار زدن محدودیت‌ها ندارد."

The SixthAxis 100

"Death Stranding شبیه به هیچ کدام از عناوینی که تاکنون تجربه کرده‌ام نمی‌باشد. این بازی زیبا، پرتنش، اندوه‌آور، عصبانی‌کننده، حماسی، جذاب و دیوانه‌وار است. من در جریان تجربه‌ی بازی خندیدم، گریه کردم و حتی ناسزا نیز گفتم. Death Stranding فقط بازی سال برای من نیست، بلکه یک مدعی برای بازی نسل نیز به شمار می‌رود."

GameRevolutions 100

"اگر یک بازی باشد که باید امسال تجربه کنید، آن Death Stranding hsj است. این عنوان سیستم‌سلر بوده و به شدت آن را دوست دارم."

TrustedReviews 100 "در حال حاضر، Death Stranding با تمامی بازی‌های بازار تفاوت دارد. این بازی مهیج بوده و به هیچ عنوان از چیزی که میخواهد باشد، ترسی ندارد. استودیوی Kojima Productions در به کار بردن حال و هوای سیاست مدرن چندان خوب عمل نکرده، اما آن‌ها با همه‌ی وجود در ارائه‌ی داستان و روایتی عالی تلاش کرده و بازیکن را به گونه‌ای درگیر می‌کنند که کاملا گیرا و قابل تحسین است." Gamespot 90 "Death Stranding عنوان سخت برای جذب کردن است. رشته‌های جدایی‌ناپذیر زیادی در خط اصلی داستان بازی وجود دارد و اسامی احمقانه، لحظات لوس و بی‌مزه و توضیحات و تفسیرهای طولانی پیامی بسیار ساده را به شکل بدی نشان می‌دهند. علاوه بر این‌ها، لحظات پیش‌پا افتاده‌ی دیگری نیز بازی به چشم می‌خورند؛ مثلا نردبانی را پیدا می‌کنید که توسط بازیکنی دیگر در جایی رها شده است یا نامه‌ای از یک NPC دریافت می‌کند که بابت تلاش‌هایتان از شما تشکر می‌کند. Death Stranding عنوانی است که نیاز به صبر بردباری، مهربانی و دلسوزی و عشق دارد و همجنین چیزی است که در حال حاضر ما واقعا به آن نیاز داریم"

God is A Geek 90

"Death Stranding یک بازی جاه‌طلبانه است که پر از مکانکیک‌های مختلف و ایده‌هایی است که تقریبا همیشه به صورت عالی با یکدیگر کار می‌کنند. داستان و نقش آفرینی‌ها خیره‌کننده است و جلوه‌های بصری بازی نیز زیبا می‌باشند. همچنین از موسیقی متن بازی نیز باید تمجید کرد."

Shacknews 90

"فکر نمی‌کنم منصفانه باشد که Death Stranding را با محصولات بلاک باستری که توسط استودیوهایی تولید می‌شوند که در درجه‌ی اول به سریع ساختن محصولات خود و انجام کاری تکراری اهمیت می‌دهند، مقایسه کرد. صحبت درباره‌ی Death Stranding نیازمند رویکردی متفاوت و درک و فهمی است که بسیاری از بازی‌ها از بازیکنانشان نمی خواهند. اینطور به نظر می‌رسد که Death Stranding کاملا در سطح دیگری است؛ سطحی که بسیاری از توسعه‌دهندگان هنوز به آن نرسیده و یا شاید هرگز هم نخواهند رسید."

IGN 6.8

"Death Stranding جهان جذابی از ماورا‌ء الطبیعه و علمی تخیلی ارائه می‌دهد، اما گیم‌پلی بازی در حد و اندازه‌ی دیگر جنبه‌های بازی ظاهر نمی‌شود."

میانگین نمرات بازی بر روی وبسایت Metacritic

میانگین نمرات بازی بر روی وبسایت Opencritic

منبع متن: pardisgame