در مراسم افتتاحیه‌ی رویداد سالانه‌ی بلیزکان، شاهد رونمایی شماره‌ی چهارم مجموعه بازی‌های دیابلو بودیم. بلیزارد رسما از بازی «دیابلو ۴» (Diablo 4) برای کامپیوتر و هم‌چنین کنسول‌های ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ رونمایی کرد. زمان عرضه‌ی بازی هنوز مشخص نشده است.

طبق گفته‌ی بلیزارد، دیابلو ۴ قرار است داستانی بسیار تیره و تاریک در مقایسه با قسمت‌های قبلی این مجموعه داشته باشد. بلیزارد می‌گوید که بزرگترین دنیای ممکن را برای بازی ساخته است و Sanctuary، یا همان دنیای انسان‌ها در دیابلو، بزرگتر و پرجزییات‌تر از تمام قسمت‌های قبلی طراحی شده است.

از نظر روند، دیابلو ۴ تفاوتی با قسمت‌های قبلی این سری ندارد و خوشبختانه، زاویه‌ی دید ایزومتریک و روند همیشگی دیابلو حفظ شده است. در دیابلو ۴ هم مثل همیشه با مجموعه‌ای از سیاهچال‌ها که بی‌نهایت حالت مختلف دارند و اساسا خودشان ساخته می‌شوند، روبرو خواهیم شد و در این سیاهچال‌ها به دنبال آیتم‌های بهتر و کمیاب‌تر می‌گردیم.

اولین تفاوت اساسی دیابلو ۴ با قسمت‌های قبلی در بخش آنلاین آن صورت گرفته است. امکان بازی کردن به صورت تنهایی و به صورت چند نفره کنار یکدیگر سر جای خود است. با این حال، مثل بازی‌های نقش‌آفرینی آنلاین کلان (MMO) همانطور که در دنیای دیابلو ۴ مشغول گشت و گذار هستید، دیگر بازی‌کننده‌ها را هم می‌بینید.

بازی‌کننده‌ها وقتی در دنیای دیابلو ۴ به یکدیگر می‌رسند، می‌توانند به هم کمک کنند، یا اینکه حتی به یکدیگر حمله کنند.

در رویداد بلیزکان، دیابلو ۴ نه تنها معرفی شد، بلکه برای کسانی که در این مراسم حضور داشتند قابل بازی است. بلیزارد بازی را به همراه سه کلاس به بلیزکان ۲۰۱۹ آورده است. البته بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که کلاس‌های بازی به این سه مورد ختم نخواهند شد. سه کلاسی که فعلا برای بازی معرفی شده‌اند، از این قرار است:

The Barbarian: کلاس بربر را در تمام قسمت‌های دیابلو به عنوان کلاس اصلی مبارزه نزدیک و قدرت بالا می‌شناسیم. در دیابلو ۴ کلاس بربر می‌تواند چهار سلاح را همزمان حمل کند. می‌توان با یک کلید حین مبارزات، سلاح را تغییر داد یا اینکه هر سلاح را روی یک نوع حمله تنظیم کرد تا به صورت خودکار از آن استفاده شود.

The Sorcerer: کلاس جادوگر مثل آنچه از او انتظار داریم، می‌تواند با عنصرهای مختلف به دشمنان حمله کند. کلاس جادوگر می‌تواند دشمنان را یخ بزند یا با تیغه‌های یخی به آن‌ها حمله کند، با احضار صاعقه دشمنان را از پای در بیاورد یا اینکه کاری کند تا از آسمان بر سر دشمنان شهاب‌های آتشین ببارد.

The Druid: کلاس درویید می‌تواند به موجودات مختلفی تبدیل شود و از قدرت آن هیولاها برای از بین بردن دشمنان استفاده کند. سه موجودی که کلاس درویید می‌تواند به آن تبدیل شود یک گرگینه، یک خرس و یک انسان است.

هر کلاس برای خود مهارت‌های مختلفی دارد که می‌توان آن‌ها را با گرفتن امتیاز تجربه، آنلاک کرد. در عین حال هم می‌توان مثل همیشه شخصیت‌ها و کلاس‌ها را با آیتم‌های مختلف تغییر داد و شخصی‌سازی کرد. سوارها یا همان Mountها هم از امکانات جدید دیابلو ۴ برای گشت و گذار سریعتر در محییط بازی هستند.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی و تریلر گیم‌پلی دیابلو ۴ را ببینید.

تریلر رونمایی Diablo IV:

تریلر گیم‌پلی Diablo IV:

