شرکت بازی‌سازی بلیزارد در رویداد امسال بلیزکان، از جدیدترین بسته‌ی الحاقی بزرگترین بازی خود یعنی «دنیای وارکرفت» رونمایی کرد. این بسته‌ی الحاقی که Shadowlands نام گرفته و مشخصا به منطقه‌ای به همین نام اشاره دارد، بازی‌کننده‌ها را در قصه‌ای جدید گردهم می‌آورد تا مقابل «سیلوانس» و تلاش او برای نابودی ازراث بایستند.

بسته‌های الحاقی همیشه تغییرات و پیشرفت‌های زیادی را برای World of Warcraft به همراه داشته‌اند و بلیزارد هم مثل همیشه گفته است که این بسته‌ی الحاقی، بزرگترین و اساسی‌ترین تغییرات چند سال اخیر را به بازی معرفی خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد که حرف بلیزارد درباره‌ی بسته‌ی الحاقی Shadowlands چندان هم بیراه نباشد.

از نظر داستانی، بسته‌ی الحاقی Shadowlands دقیقا پس از بسته‌ی الحاقی قبلی یعنی «نبرد برای ازراث» (Battle for Azeorth) اتفاق می‌افتد. منطقه‌ی Shadowlands در واقع دنیای پس از مرگ یا همان دنیای مردگان در وارکرفت است و در بسته‌ی الحاقی قبلی دیدیم که سیلوانس با نابود کردن سپر بین ازرات و Shadowlands، راه را به این سرزمین باز می‌کند.

بازی‌کننده‌ها در راه مقابله با سیلوانس، باید به Shadowlands سفر و با گروه‌های مختلفی که در این منطقه حضور دارند، ملاقات کنند. منطقه‌ی Shadowlands در واقع مکانی است که در آن مردگان قضاوت و با توجه به آنچه در زندگی خود انجام داده‌اند، به جای دیگری فرستاده می‌شوند. با این حال،‌ سیلوانس و یکی از همراهان او به اسم The Jailer این چرخه‌ی منظم را نابود کرده‌اند در حال حاضر تمام مردگان مستقیما از Shadowlands به Maw فرستاده می‌شوند؛ منطقه‌ای که اساسا جای بدترین و ترسناک‌ترین هیولاهاست.

نقشه‌ای که سیلوانس در ذهن دارد در حال حاضر مشخص نیست و مطمئنا در طول داستان این بسته‌ی الحاقی بیشتر درباره‌ی هدف او می‌شنویم، ولی در ابتدای کار بازی‌کننده‌ها باید به Shadowlands بروند، با کاونتت‌های مختلف این منطقه همکاری و تلاش کنند تا نظم را به این سرزمین برگردانند.

کاوننت‌ها (Covenants) یکی از بخش‌های جدید بسته‌ی الحاقی Shadowlands هستند. بازی‌کننده‌ها در هر منطقه از این سرزمین، با یک کاوننت متفاوت برخورد می‌کنند. هر کدام از این گروه‌ها نقش خاص خود را در چرخه‌ی کاری Shadowlands ایفا می‌کنند و با کمک به آن‌ها و انجام مراحل‌شان، در کنار گرفتن آیتم‌های مربوط به همان کاوننت، دو قابلیت هم به بازی‌کننده‌ها داده می‌شود. پس از تمام کردن داستان اصلی و رسیدن به حداکثر تراز، بازی‌کننده‌ها یک کاوننت را انتخاب و به آن‌ها ملحق می‌شوند. هر کاوننت یک ست کامل زره و یک توانایی جدید آنلاک خواهد کرد.

یکی از تغییرات بزرگ بازی که با بسته‌ی الحاقی Shadowlands معرفی می‌شود، تغییر کامل سیستم تراز بازی است. بسته‌ی الحاقی قبلی یعنی Battle for Azeroth حداکثر سطح تراز را به ۱۲۰ افرایش داده بود. به جای اینکه در Shadowlands حداکثر تراز به ۱۳۰ برسد، بلیزارد به طور کلی همه چیز را با عرضه‌ی این بسته‌ی الحاقی تغییر خواهد داد.

حداکثر تراز بازی به ۶۰ گاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی کسانی که بیشترین سطح تراز یعنی ۱۲۰ را داشتند، با عرضه‌ی Shadowlands به تراز ۵۰ بازمی‌گردند. بسته‌ی الحاقی Shadowlands هم حداکثر تراز را به ۶۰ افزایش خواهد داد.

پس از این تغییر، با هر بار تراز گرفتن مجموعه‌ی زیادی از توانایی‌ها و قابلیت‌های مختلف به بازی‌کننده‌ها ارایه خواهد شد؛ طوری که طبق گفته‌ی بلیزارد، تراز گرفتن در بازی معنای بیشتری پیدا می‌کند.

قرار است شخصیت‌هایی که جدید ساخته می‌شوند در منطقه‌ای جدید و با تراز ۱ بازی را آغاز کنند. پس از رسیدن به تراز ۱۰، بازی‌کننده‌ها این انتخاب را دارند تا از بین تمام بسته‌های الحاقی بازی، یکی را انتخاب کنند و مستقیما به آن بروند. این حرکت به بازی‌کننده‌های جدید این امکان را می‌دهد تا قصه و کوئست‌های هر بسته‌ی الحاقی را بدون مشکل سطح تراز تجربه کنند.

امکان شخصی‌سازی ظاهری بهتر شخصیت‌ها و هم‌چنین امکان انتخاب کلاس Death Knight توسط تمام نژادها هم از دیگر قابلیت‌های جدید Shadowlands خواهد بود.

زمان عرضه‌ی World of Warcraft: Shadowlands مشخص نیست، ولی با نگاهی به سابقه‌ی بلیزارد در عرضه‌ی بسته‌های الحاقی دنیای وارکرفت، مطمئنا می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا Shadowlands در تابستان سال آینده عرضه شود.

می‌توانید در ادامه تریلر سینمایی و تریلر معرفی قابلیت‌های جدید Shadowlands را ببینید.

تریلر سینمایی World of Warcraft: Shadowlands

دانلود mp4

تریلر معرفی قابلیت‌های جدید World of Warcraft: Shadowlands

دانلود mp4

منبع: PCGamer

The post بسته‌ی الحاقی جدید World of Warcraft به اسم Shadowlands رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala