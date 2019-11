بازی Overwatch 2 رسما رونمایی شد

شایعه‌ی رونمایی شماره‌ی دوم بازی Overwatch در رویداد بلیزکان ۲۰۱۹ همانطور که انتظار داشتیم به واقعیت پیوسته است. شرکت بازی‌سازی بلیزارد از بازی Overwatch 2 رونمایی کرده است. این بازی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر و نینتندو سوییچ در دست ساخت است و تاریخ انتشار مشخصی هم ندارد.

طبق گفته‌ی بلیزارد، بازی‌کننده‌های فعلی Overwatch تمام نقشه‌ها و قهرمان‌های جدیدی که برای Overwatch 2 عرضه می‌شوند را دریافت خواهند کرد؛ طوری که قرار است بازی‌کننده‌های Overwatch و Overwatch 2 با یکدیگر بازی کنند و دو جمعیت متفاوت از بازی‌کننده‌ها به وجود نخواهند آمد.

حساب کاربری بازی‌کننده‌ها هم روی Overwatch و Overwatch 2 یکسان است؛ یعنی بازی‌کننده‌هایی که از بازی اول به بازی دوم کوچ می‌کنند، به تمام آنلاک‌ها و لباس‌ها و تراز خود دسترسی خواهند داشت.

بخش‌هایی که مختص Overwatch 2 طراحی شده‌اند و فقط در این بازی وجود خواهند داشت، بخش‌های PvE بازی هستند؛ یعنی بخش‌هایی که در آن بازی‌کننده‌ها با همکاری یکدیگر در مقابل هوش مصنوعی بازی می‌کنند.

بلیزارد می‌گوید که بازی Overwatch 2 قرار است مراحل داستانی مختلف داشته باشد که بازی‌کننده‌ها در آن به کمک یکدیگر شرکت خواهند کرد. این مراحل داستانی که در بازی Story Mission نام دارند، بازی‌کننده‌ها را در نقش قهرمان‌های اصلی اورواچ مثل وینستون و تریسر قرار می‌دهند.

در کنار مراحل داستانی، مراحل دیگری هم به اسم Hero Mission در بازی قرار داده شده‌اند. بازی‌کننده‌ها در بخش Hero Mode به صورت جداگانه برای قهرمان‌ها امتیاز تجربه دریافت می‌کنند و می‌توانند قهرمان‌های خود را ارتقا دهند. برای مثال، می‌توان قابلیت Fire Strike شخصیت راینهارت را ارتقا داد تا دشمنان را برای مدتی آتش بزند، یا اینکه بمب شخصیت تریسر را ارتقا داد تا به صورت زنجیره‌ای دشمنان را منفجر کند. این ارتقاها و قابلیت‌ها فقط مختص بخش Hero Mission هستند و در دیگر بخش‌ها نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

ظاهرا موتور پایه‌ی بازی بهبود پیدا کرده و نقشه‌های PvE بازی، یعنی همان نقشه‌های بخش داستانی، بسیار بزرگتر از نقشه‌های بخش رقابتی و PvP هستند. بلیزارد هم‌چنین می‌گوید که گرافیک بازی را از همه نظر بهتر کرده‌اند و حتی در نقشه‌های PvP هم کسانی که روی Overwatch 2 بازی می‌کنند، گرافیک بالاتری می‌بینند.

شخصیت‌ها هم در Overwatch 2 نه تنها از نظر گرافیکی جزییات بالاتری پیدا کرده‌اند، بلکه حتی تغییرات کوچکی در طراحی خود خواهند داشت.

در کنار تمام قهرمان‌های اصلی بازی، قهرمان‌های جدیدی قرار است در Overwatch 2 حضور داشته باشند. نقشه‌های جدیدی هم برای این بازی طراحی شد‌ه‌اند. با این حال، چه شخصیت‌های جدید و چه نقشه‌های جدید، به بازی اصلی یعنی Overwatch خواهند آمد.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی Overwatch 2 و تریلر گیم‌پلی آن را ببینید.

تریلر سینمایی Overwatch 2:

دانلود mp4

تریلر گیم‌پلی Overwatch 2:

دانلود mp4

