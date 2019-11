شرکت بازی‌سازی کویی تکمو تاریخ عرضه‌ی قسمت دوم بازی Nioh را مشخص کرده است. طبق خبری که این شرکت دیروز اعلام کرد بازی Nioh 2 قرار است در روز ۱۳ مارس سال ۲۰۲۰ به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

به مناسبت اعلام تاریخ انتشار بازی، نسخه‌های مختلف آن هم معرفی شده‌اند. بازی در دو نسخه‌ی استاندارد با قیمت معمول ۶۰ دلار و نسخه‌ی Digital Deluxe Edition با قسمت ۸۰ دلار عرضه خواهد شد.

نسخه‌ی Digital Deluxe Edition بازی شامل چند آیتم بیشتر مثل تعدادی سلاح است و هم‌چنین یک تم پلی‌استیشن و تعدادی آواتار هم در خود جای داده است. خریداران نسخه‌ی Digital Deluxe Edition هم‌چنین Season Pass بازی را هم دریافت می‌کنند. این بسته قرار است شامل سه محتوای دانلودی باشد که مراحل داستانی جدیدی را پس از عرضه، به Nioh 2 اضافه می‌کنند.

از دیروز هم‌چنین نسخه‌ی آزمایشی یا همان بتا بازی Nioh 2 در فروشگاه پلی‌استیشن برای دانلود قرار داده شده است. نسخه‌ی آزمایشی بازی تا روز دهم نوامبر در دسترس افراد خواهد بود. کسانی که فایل ذخیره‌ی بازی اصلی Nioh را روی کنسول خود دارند، می‌توانند این نسخه‌ی آزمایشی را با شخصیت اصلی Nioh یعنی ویلیام بازی کنند.

در ادامه می‌توانید تریلر اعلام تاریخ انتشار بازی Nioh 2 را ببینید.

بازی Nioh 2 در روز ۲۳ اسفند روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

