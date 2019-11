پس از گزارش مالی چند روز پیش یوبیسافت، «ایو گیلمو» – رئیس اجرایی و یکی از پایه‌گذاران شرکت – ضمن پاسخگویی به تعدادی از سوالات سرمایه‌گذاران و خبرنگاران، آشکار ساخت که بازی‌های تازه تاخیر خورده Watch Dogs: Legion، Gods & Monsters، و Rainbow Six: Quarantine بین نسلی خواهند بود، بدین معنا که هم به کنسولهای فعلی (ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴) خواهند آمد، و هم کنسولهای نسل بعد (ایکس‌باکس اسکارلت و پلی‌استیشن ۵). او همچنین گفت که دو بازی اعلام نشده هم مشمول این برنامه خواهند شد.

«بله، پنج عنوان. آنها هم برای این نسل، و هم برای نسل بعد منتشر خواهند شد. آنها نهایت بهره را هم از همه ویژگی‌هایی که دستگاههای جدید دارند، خواهند برد، که برای بازی‌کنندگان واقعا جذاب خواهد بود. شما می‌توانید محتوای جدید را خیلی سریعتر دانلود کنید، بازی‌کنندگان نرخ فریم بهتری را تجربه خواهند کرد، و عناصر خوب زیادی با دستگاههای جدید خواهد آمد.»

سونی و مایکروسافت هر دو تعطیلات سال ۲۰۲۰ را برای عرضه دستگاههای جدیدشان نشان کرده‌اند. البته یوبی‌سافت در باب مدتی که Watch Dogs: Legion، Gods & Monsters، و Rainbow Six: Quarantine تاخیر خورده‌اند، چیزی بیان نکرد، ولی به نظر نمی‌رسد انتشار آنها، همزمان با عرضه سخت‌افزار جدید سونی و مایکروسافت شگفتی چندانی در پی داشته باشد.

