یوبی‌سافت به تازگی اعلام کرده است که انتشار چندین عنوان از بازی‌های جدید خود را به سال مالی بعد موکول می‌کند – بازی‌هایی چون Gods & Monsters و Watch Dogs Legion. مهمترین دلیلی که از سوی شرکت برای این مسئله اعلام شد، بازخورد منفی منتقدین و گیمرها از بازی جدید «گوست ریکان» (Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint) بوده است. بسیاری از شباهت زیاد این بازی با دیویژن ۲ گفته‌اند، دو بازی «لوتر-شوتر»، یعنی بازی‌هایی که بر مبنای گرفتن آیتم بهتر ساخته شده‌اند، که تنها به فاصله چند ماه از هم منتشر شده‌اند؛ گرچه گوست ریکون جدید مشکلات خاص خود را هم دارد. حالا، و برای جلوگیری از ظهور مشکلات مشابه برای سایر بازی‌ها، یوبی‌سافت ظاهرا مسیر مخالف را در پیش گرفته است. «جیسون شرایر» (Jason Schreier) – روزنامه‌نگار معروف و سردبیر خبر نشریه «کوتاکو» (Kotaku) – در پادکست Splitscreen در باب این مسئله چنین گفت:

«طبق حرفهایی که شنیده‌ام، به نظر یوبی‌سافت بطور اساسی در حال تغییر دادن رویه سابق است. حالا همه چیز درباره این است که شما چطور باید بازی خود را توسعه دهید که کاملا منحصر به فرد گردد و ویژگیهای خاص خود را داشته باشد. واقعا جذاب به نظر می‌رسد. اتمسفر دیوانه‌واری است.»

علاوه بر آن، طبق نظر جیسون شرایر، بازی Gods & Monsters وضعیت خوبی نداشت، و در صورت عدم تاخیر بازی خوبی از آب در نمی‌آمد. او در این پادکست اشاره کرد که سازندگان این بازی در تمام این مدت نگران بوده‌اند که زمان لازم برای ساخت بازی را نداشته باشند. او همچنین فاش ساخت که زمانیکه Gods & Monsters هنوز تحت نام رمزی Orpheus بوده است، سازندگان به او گفته بودند که برنامه‌ریزی ساخت بازی بی‌نهایت فشرده است، و تنها دلیل چراغ سبز گرفتن آن این بوده که یوبی‌سافت به یک بازی دیگر در این سال مالی نیاز داشته است.

در نهایت، احتمالا این تاخیر به نفع همه تمام شود. این سه بازی – به علاوه دو بازی دیگر که هنوز چیزی در موردشان نمی‌دانیم – حالا برای کنسولهای نسل بعد هم منتشر خواهند شد. علاوه بر آن، یوبی‌سافت هم قصد دارد با انتشار وصله جدیدی که در ماه نوامبر منتشر می‌گردد، کمی به وضعیت گوست ریکان سر و سامان دهد. این وصله قرار است علاوه بر رفع باگهای بازی، خرده معاملات بازی را هم متعادل نماید.

