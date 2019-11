Heat نام جدیدترین نسخه‌ی فرنچایز ریسینگ Need for Speed می‌باشد که توسط Ghost Games توسعه پیدا می‌کند؛ استودیویی که پیش از این نسخه‌های Rivals، Payback و نسخه‌ی ریبوت این سری بازی را ساخته بود. حال جهت آشنایی بیشتر، ویدئوی جدیدی از گیم‌پلی این عنوان توسط Playstation Underground به اشتراک گذاشته شده است که در پردیس‌گیم می‌توانید آن را تماشا کنید.

این نمایش جدید، نیم ساعت آغازین Need for Speed Heat را به تصویر می‌کشد و بخش‌هایی از داستان بازی نیز نشان داده می‌شوند. هنوز قضاوت درباره‌ی کیفیت بازی کمی زود به نظر می‌رسد، اما دیالوگ‌های آن زیاد جالب به نظر نمی‌رسند.

همچنین، استودیوی Ghost Games اعلام کرده است که بازیکنان می‌توانند با بخش داستانی بازی هر آنقدر که می‌خواهند درگیر شوند. بعد از بخش معرفی، شما کم و بیش آزاد هستید تا آنطور که مایلید در Palm City به گشت و گذار بپردازید. شما حتی قادر خواهید بود تا یک ماشین را انتخاب کرده و با نصب موتورهای جدید و سایر آپگریدها تا انتهای بازی با آن ادامه دهید. اینطور که به نظر می‌رسد بازیکنان آزادی عمل فراوانی در Need for Speed خواهند داشت که خبر خوبی برای طرفداران سبک ریسینگ است. این عنوان در تاریخ 8 نوامبر(جمعه 17 آبان) بر روی پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One در دسترس قرار می‌گیرد.

نکته: کیفیت Full HD به صورت دستی آپلود شده و هیچگونه افت کیفیتی نسبت به ویدئوی منبع صورت نگرفته است.

منبع متن: pardisgame