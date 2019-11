سازندگان قسمت جدید مجموعه بازی‌های دیابلو تایید کرده‌اند که بازی دیابلو ۴ را نمی‌توان آفلاین بازی کرد و قرار نیست هیچ حالت آفلاینی هم به بازی اضافه شود. این خبر را طراح اصلی بازی، در یکی از سخنرانی‌های خود در رویداد بلیزکان امسال اعلام کرده است.

«آنجلا دل پریور»، طراح ارشد بازی دیابلو ۴، در صحبت‌های خود در رویداد بلیزکان گفته است: «قرار نیست از حالت آفلاین پشتیبانی کنیم. با این حال، قبلا هم گفته‌ام که نیازی به بازی کردن با دیگران نیست. می‌توانید به تنهایی بازی کنید و سیاهچال‌های بازی هم مناطق عمومی نیستند. مناطقی که در کوئست‌های داستانی و اصلی به آن‌ها می‌روید هم عمومی نخواهند بود.»

شرکت بازی‌سازی بلیزارد هم‌چنین در قالب یک بیانیه به خبرگزاری گیم‌اسپات، تایید کرده است که دیابلو ۴ روی تمام پلتفرم‌ها کاملا آنلاین خواهد بود؛ یعنی بازی برخلاف دیابلو ۳، روی کنسول‌های خانگی هم نیازمند اتصال همیشگی به اینترنت است.

بازی‌کننده‌های نسخه‌ی کامپیوتر دیابلو ۳ با این موضوع غریبه نیستند. با این حال، نسخه‌های کنسولی دیابلو ۳ همگی امکان بازی کردن به صورت آفلاین را در خود جای داده‌اند.

دنیای دیابلو ۴ قرار است کاملا آنلاین باشد؛ طوری که بازی‌کننده‌ها به هنگام گشت و گذار در دنیای بازی به یکدیگر برخورد می‌کنند. بازی‌کننده‌ها می‌توانند با یکدیگر همراه شوند و سیاهچال‌ها را با هم فتح کنند، یا اینکه حتی به یکدیگر مستقیما حمله کنند.

دیابلو ۴ قرار است روی پلتفرم‌های کامپیوتر، ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه شود و بازی زمان عرضه‌ی مشخصی هم ندارد.

