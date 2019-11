اولین جزییات روند بازی Persona 5 Scramble منتشر شد

شش ماه پیش بود که شرکت بازی‌سازی آتلوس، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های پرسونا، خبر از ساخت یک بازی اکشن بر اساس پرسونا ۵ داد. بازی Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers را تیم سازنده‌ی مجموعه بازی‌های Dynasty Warriors یعنی استودیوی «اومگا فورس» می‌سازد. آتلوس در قالب یک برنامه‌ی زنده، برای اولین بار روند بازی Persona 5 Scramble را نمایش داد و هم‌چنین از وضعیت ساخت بازی و جزییات گیم‌پلی آن صحبت کرد.

از نظر روند، بازی Persona 5 Scramble بی‌شباهت به دیگر ساخته‌های اومگا فورس نیست؛ یعنی در واقع با یک بازی در سبک Dynasty Warriors طرف هستیم که البته با مجموعه‌ی زیادی از عناصر پرسونایی پر شده است.

بازی Persona 5 Scramble در روز ۲۰ فوریه سال ۲۰۲۰ روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

داستان Persona 5 Scramble حدود شش ماه پس از وقایع پرسونا ۵ روی می‌دهد. اعضای گروه Phantom Thieves یعنی شخصیت‌های اصلی بازی پرسونا ۵، تمام این مدت دور از یکدیگر بوده‌اند و برنامه دارند تا تابستان را با هم بگذرانند. با این حال، اتفاقی غیر منتظره می‌افتد و آن‌ها از دنیایی ناشناخته سر در می‌آورند؛ دنیایی که در آن هیولاها تحت فرمان یک پادشاه، به انسان‌ها حمله می‌کنند.

پس از برخورد با این دنیا، گروه Phantom Thieves متوجه می‌شوند که اتفاقات مختلفی در شهرهای مختلف ژاپن افتاده است و برای حل این موضوع، سوار بر یک ماشین، به این شهرها سفر می‌کنند.

در کنار اعضای اصلی گروه Phantom Thieves قرار است چند شخصیت جدید هم در بازی Persona 5 Scramble معرفی شود؛ شخصیت‌هایی مثل «سوفیا»، دختری که حافظه‌اش را از دست داده و «زنکیچی هاسه‌گاوا»، یک مامور پلیس که به گروه کمک می‌کند.

در طول برنامه‌ی زنده‌ی آتلوس، این شرکت صحبت‌های زیادی درباره‌ی بازی Persona 5 Scramble کرد که در ادامه، به صورت خلاصه بخش‌های مهمی از این صحبت‌ها را برای‌تان قرار داده‌ایم.

وضعیت ساخت بازی

ساخت بازی ۹۰ درصد تمام شده است و در حال حاضر، تمرکز روی پرداخت و تنظیم بخش‌های مختلف بازی است.

تعداد زیادی از اعضای استودیوی اومگا فورس از طرفداران مجموعه‌ی پرسونا هستند و آن‌ها تلاش بسیاری کرده‌اند تا سطح کیفیت بازی از همه نظر بالا باشد.

مذاکره با پرسونا‌ها و هیولاها به عنوان یک مکانیک قرار است به روند بازی و حتی میان مبارزات اضافه شود.

به جای اینکه یک بازی اکشن بی سر و ته بسازند که بدون فکر کردن در آن فقط حمله می‌کنید، بازی داستان درست و درمان خواهد داشت که در آن شخصیت‌ها پیشرفت می‌کنند.

برخی از مدل‌های سه بعدی بازی از پرسونا ۵ قرض گرفته شده است و برخی از آن‌ها را از ابتدا طراحی کرده‌اند.

بازی با ذهنیت اینکه یک مجموعه‌ی اصلی و بخشی از داستان پرسونا ۵ است، ساخته می‌شود.

فعلا قرار نیست از شخصیت‌های داستانی پرسونا ۵ که در این بازی حضور خواهند داشت، صحبت شود.

حملات با دو کلید مربع و مثلث و ترکیب آن‌ها انجام می‌شود.

بازی به غیر از حمله‌ی نزدیک، تیراندازی هم دارد.

پس از احضار یک پرسونا، با کلیدهای بالا و پایین می‌توانید قدرت‌های او را انتخاب کنید. شخصیت اصلی هم می‌تواند پرسوناهای خود را با کلیدهای چپ و راست تغییر دهد.

مدیریت مانا مهم است. حمله به نقطه‌ی ضعف دشمن یا حمله به جمعیت‌های بزرگ دشمن، اهمیت بالایی دارد.

وقتی با تفنگ شلیک می‌کنید، زمان می‌ایستد. می‌توان شلیک‌ها را شارژ هم کرد. هر شخصیت تفنگ مختص خود را دارد.

می‌توان از برخی مبارزات فرار کرد.

می‌توان به سمت برخی نقاط محیط جهش کرد یا اینکه با استفاده از آیتم‌هایی که در محیط هستند، مثل چراغ راهنما یا چراغ خیابان به دشمنان حمله کرد.

پس از تیراندازی به دشمنان می‌توان به دنبال آن‌ها دوید و به آن‌ها حمله کرد.

آیتم‌ها یا ضربات مختلف که روی وضعیت دشمنان یا افراد گروه تاثیر می‌گذارند در بازی وجود دارند.

با حمله به نقطه‌ی ضعف دشمن، حرکت به «حرکت تکنیکی» تبدیل می‌شود و صدمه‌ی بیشتری وارد می‌کند.

پس از خالی کردن خط سپر دشمنان، که کنار خط سلامتی آن‌ها قرار دارد، می‌توان یک حرکت بیشتر از معمول اجرا کرد.

می‌توان میان زمین و آسمان هم پرسونا احضار کرد.

ماشین‌های داخل خیابان را می‌توان منفجر کرد. این حرکت از نوع آتش محسوب می‌شود.

می‌توان با پرسوناها ارتباط برقرار کرد. ادغام و ترکیب پرسوناها هم در بازی وجود دارد.

داستان و شخصیت‌های جدید بازی

با توجه به اینکه شخصیت‌های بازی به شهرهای مختلف ژاپن سفر می‌کنند، آتلوس می‌خواهد جنبه‌هایی از شخصیت‌ها را نشان دهد که در پرسونا ۵ ندیده بودیم.

هدف این است که گروه Phantom Thieves به عنوان عده‌ای نوجوان که از این کار خود لذت می‌برند، به تصویر کشیده شوند؛ طوری که سازندگان می‌خواهند به خاطر تمام کارهایی که آن‌ها در پرسونا ۵ کرده‌اند، به این شخصیت‌ها پاداشی دهند.

تا به امروز پنج شهر برای بازی معرفی شده است، ولی تعداد شهرها از پنج عدد بیشتر است.

افراد گروه با شخصیت جدید سوفیا در دنیای دیگری آشنا می‌شوند. این شخصیت جدید می‌خواهد که رابطه‌ی خوبی با انسان‌ها برقرار کند و در همین راستا با گروه همکاری می‌کند. از رمز او «سوفی» است و سلاح‌های او هم یک «یو-یو» و یک تفنگ هستند. سوفی می‌تواند افراد گروه را درمان کند و او به جای یک پرسونا، یک هیولا را کنترل می‌کند.

شخصیت جدید «هاسه‌گاوا» که یک پلیس است هم در داستان نقش مهمی خواهد داشت.

روند بازی

می‌توان میان مبارزات کنترل شخصیت دیگری را به دست گرفت. تغییر شخصیت‌ها میان مبارزات به بازی‌کننده‌ها کمک می‌کند تا از ضربات مختلف استفاده کنند و نقاط ضعف دشمنان را هدف بگیرند.

حملاتی که با تمام افراد گروه انجام می‌شوند، بدون وقفه در جریان مبارزات صورت می‌گیرند.

هر شخصیت قدرت‌ها و اعداد و ارقام مخصوص به خود را دارد و متفاوت از دیگری بازی می‌کند.

هر شخصیت خط سلامتی خود را دارد؛ طوری که بتوان میان مبارزات سریع شخصیت را تغییر داد.

در پی ارتقای شخصیت‌ها، باید استراتژی‌های متفاوتی برای مبارزات داشت.

دشمنان در محیط بازی با یک نماد نشان داده می‌شوند و وقتی به آن‌ها برخورد می‌کنید، مبارزه شروع می‌شود. می‌توان از دور به دشمنان شلیک کرد تا مبارزه شروع شود. می‌توان هم‌چنین از پشت به صورت مخفیانه سراغ دشمنان رفت یا روی سر آن‌ها پرید. با این کار مبارزات بهتر شروع می‌شوند.

شخصیت جدید سوفی برای بازی‌کننده‌های تازه کار و مبتدی مناسب است. او می‌تواند حملات خود را به صورت زنجیر-مانند به هم متصل کند و قدرت و فاصله‌ی برخورد حرکاتش هم بیشتر می‌شود. قدرت او با نگه داشتن کلید مثلث شارژ می‌شود و ضربه‌ی شارژ شده می‌تواند دشمنان را از پای در بیاورد.

شخصیت «پنتر» یا همان «آن» با شلاق خود مبارزه می‌کند. او هم‌چنین مهارت بیشتری در استفاده از جادو در مقایسه با ضربات نزدیک دارد و با استفاده از پرسونای خود با آتش به دشمنان حمله می‌کند. شخصیت پنتر می‌تواند حتی شلاق خود را آتش بزند تا ضرباتش صدمه‌ی آتش هم داشته باشند.

شخصیت «اسکال» یا همان «ریوجی» می‌تواند تمام ضربات خود را شارژ کند. برای مثال، حمله‌ی او با برق، اگر شارژ شود، به جای یک دشمن، به تمام دشمنان صدمه می‌زند. او می‌تواند هم‌چنین قابلیتی به اسم «زره قوی» را فعال کند تا به هنگام شارژ کردن، کمتر صدمه ببیند.

برنامه‌ریزی به هنگام مبارزات بسیار مهم است و فقط نمی‌توان با تکیه بر قدرت و ضربه زدن، در مبارزات پیروز شد.

بازی یک درجه‌ی سختی آسان هم خواهد داشت. این درجه‌ی سختی برای کسانی طراحی شده است که می‌خواهند فقط داستان را تجربه کنند. امکان تغییر درجه‌ی سختی در همه حال وجود دارد.

طبق گفته‌ی آتلوس، کسانی که فایل ذخیره‌ی بازی Persona 5 یا نسخه‌ی جدید آن یعنی Persona 5 Royal را روی کنسول خود داشته باشند، می‌توانند موسیقی متن پرسونا ۵ را در Persona 5 Scramble بشنوند.

بازی Persona 5 Scramble در روز ۲۰ فوریه سال ۲۰۲۰ روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. زمان عرضه‌ی نسخه‌ی انگلیسی بازی مشخص نیست.

در ادامه تریلر و تصاویری از بازی را قرار داده‌ایم.

تریلر معرفی شخصیت اصلی:

دانلود mp4

ویدیوی گیم‌پلی:

دانلود mp4

ویدیوی محیط‌های بازی:

دانلود mp4

تصاویر:

منبع: Gematsu

The post اولین جزییات روند بازی Persona 5 Scramble منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala