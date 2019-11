استودیوی بازی‌سازی «گوریلا گیمز» تا پیش از عرضه‌ی «هورایزن» (Horizon: Zero Dawn) فقط به ساخت سری بازی‌های «کیل‌زون» مشغول بود. با این حال، تلاش‌های این استودیو برای ورود به سبک و دنیایی جدید، به خوبی نتیجه داد؛ طوری که بازی Horizon: Zero Dawn توانست به یکی از موفق‌ترین باز‌ی‌های چند سال پیش تبدیل شود و چه از سوی منتقدان و چه از سوی بازی‌کننده‌ها، بازخورد شگفت‌انگیزی دریافت کند. به نظر می‌رسد که ساخت دنباله‌ی این بازی در گوریلا گیمز شروع شده باشد.

موفقیت و محبوبیت هورایزن، ساخت دنباله‌ای برای آن را به موضوعی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند؛ طوری که مطمئنا باید منتظر رونمایی از دنباله‌ی هورایزن برای کنسول نسل بعد سونی باشیم. تا به امروز به وضوح درباره‌ی وجود این دنباله نشنیده و از اینکه گوریلا گیمز ساخت آن را به جدیت شروع کرده، مطمئن نبودیم. کشفی تازه توسط بر و بچه‌های نشریه‌ی GamesRadar شروع ساخت دنباله‌ی هورایزن در گوریلا گمیز را کم و بیش تایید کرده است.

گوریلا گیمز در بخش استخدام وب‌سایت خود خبر داده است که به دنبال یک متخصص «فنی و هنری پوشش گیاهی» می‌گردد. در توضیحات این شغل آمد است که آن‌ها به دنبال یک متخصص برای اجرای فنی پوشش گیاهی «در دنیای خیره کننده‌ی هورایزن» هستند.

بیش از دو سال از عرضه‌ی بازی هورایزن و حتی بسته‌ی الحاقی آن یعنی The Frozen Wilds می‌گذرد. سونی هم مدت‌هاست برنامه‌های خود برای کنسول پلی‌استیشن ۴ را بسته و به وضوح از کنسول بعدی‌شان یعنی پلی‌استیشن ۵ صحبت می‌کند. در نتیجه با اطمینان می‌توان گفت که گوریلا گیمز مشغول ساخت محتوای بیشتر برای بازی هورایزن نیست، بلکه ساخت قسمت بعدی این بازی شروع شده است.

به غیر از این شغل، گوریلا گیمز در وب‌سایت خود از چند موقعیت شغلی دیگر صحبت کرده است. در توضیحات دیگر موقعیت‌های شغلی آمده است که این استودیو می‌خواهد یک بازی محیط باز بسازد که احتمالا به همان هورایزن بعدی اشاره دارد.

این استودیوی بازی‌سازی چند وقت پیش گفته بود که می‌خواهند گسترش پیدا کنند و تعداد اعضای خود را به ۴۰۰ نفر یا حتی بیشتر، افزایش دهند. گوریلا گیمز حتی مشغول ساخت یک ساختمان جدید و بسیار بزرگ برای خود در راستای تحقق برنامه‌های جدید خود است.

چند وقت پیش شنیدیم که این استودیو کارگردان قسمت اخیر رینبو سیکس را استخدام کرده است. در نتیجه دور از ذهن نیست تا در کنار هورایزن بعدی، یک بازی چند نفره‌ی آنلاین هم از سوی گوریلا گیمز ببینیم. ممکن است این بازی حتی یک کیل‌زون جدید برای پلی‌استیشن ۵ باشد.

در کنار ساخت هورایزن بعدی و یک بازی چند نفره‌ی آنلاین، گوریلا گیمز یکی دو سال گذشته را هم‌چنین مشغول همکاری با «کوجیما پروداکشنز» بوده است؛ طوری که گفته شده به غیر از ارایه‌ی موتور پایه‌ی دسیما به هیدئو کوجیما و پشتیبانی فنی از آن۷ ده‌ها نفر از اعضای گوریلا گیمز در ساخت پروژه‌ی بزرگ دث استرندینگ، کمک کرده‌اند.

این طور که به نظر می‌رسد، گوریلا گیمز و سونی برنامه‌های بزرگی برای نسل بعد و کنسول پلی‌استیشن ۵ دارند؛ کنسولی که عرضه‌ی آن برای پاییز سال آینده برنامه ریزی شده است. در نتیجه، به این زودی‌ها نباید منتظر شنیدن اخباری رسمی از پروژه‌های بعدی گوریلا گیمز باشیم.

