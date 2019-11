Persona 5 به همراه دو بازی دیگر به سرویس PS Now اضافه شد

چندی پیش سرویس Playstation Now سه بازی جدید را به لیست 800 تایی خود اضافه کرد. اولین و مهم‌ترین بازی اضافه شده، Persona 5 است که در سال 2017 توجه بسیاری از منتقدین و بازیکنان را به خود جلب کرد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از بلاگ رسمی PlayStation، این عنوان نقش آفرینی که توسط Atlus توسعه یافته است تا تاریخ 4 فوریه 2020(15 بهمن) توسط سرویس PS Now در دسترس بازیکنان قرار دارد. بازی دوم Hollow Knight می‌باشد که توسط تیم مستقل Team Cherry در سال 2017 منتشر شد. و آخرین اثر Middle-Earth: Shadow of War می‌باشد که به طور حتم مورد علاقه بسیاری از بازیکنان سبک اکشن-ماجراجویی است. دو بازی دیگر نیز همانند Persona تا 15 بهمن در دسترس قرار دارند.

برای کسانی که نمی‌دانند: Playstation Now سرویسی شبیه به Xbox Game Pass می‌باشد که به مشترکین خود عناوینی از PS2،PS3 و PS4 را ارائه می‌دهد. این عناوین بر روی PC نیز قابل بازی خواهند بود اما باید ماهانه 10 دلار برای اشتراک پرداخت کنید.

نظر شما در مورد بازی‌های اضافه شده به سرویس PS Now چیست؟

منبع متن: pardisgame