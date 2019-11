به نظر می‌رسد که شرکت «تیک‌تو» (TakeTwo) برای ورود به نسل بعد آماده است. «استراوس زلنیک» (Strauss Zelnick) – رئیس تیک‌تو – که در کنفرانس اخیر Goldman Sachs و در جمع سرمایه‌گذاران صحبت می‌کرد، اظهار داشت که انتظار ندارد کنسولهای نسل بعد سونی و مایکروسافت، به افزایشی در هزینه تولید بیانجامد.

«ما واقعا انتظار نداریم که هزینه‌های اساسی با نسل جدید تغییری نماید. هر بار که ما تکنولوژی جدیدی در اختیار داشته باشیم که اجازه دهد کارهای بیشتری انجام دهیم، توسعه دهندگان هم تلاش می‌کنند که کارهای بیشتری بکنند – که می‌تواند هزینه بیشتری طلب کند. ولی انتظارات جاری ما خبر از جهشی در هزینه‌ها نمی‌دهد. در تجارت سرگرمیهای تعاملی، دوران حرکت سینوسی اوج و حضیض همسو با سیکلهای سخت‌افزاری، مدتهاست که به پایان رسیده است. انتقال از نسل قبلی به نسل حاضر هزینه‌ای برای ما – یا برای صنعت – در پی نداشت. این واقعا برای اولین بار بود که صنعت یک دوره انتقالی را پشت سر می‌گذاشت بدون اینکه کسی ورشکست شود.

«دنیا تغییر کرده است. اگر یک بازی کنسولی را در نظر بگیرید، نسخه‌ی کامپیوتر شخصی آن می‌تواند ۴۰ درصد، یا حتی ۵۰ درصد درآمد آنرا تشکیل دهد. ده سال پیش، این عدد ۱ یا ۲ درصد بود. دنیا به وضوح در حال تغییر است. یک سیستم سابقا بسته به راستی در مسیر بدل شدن به سیستمی باز است.»

در نهایت، زلنیک از منافع تکنولوژی جدید جهت بازکردن دست توسعه دهندگان تیک‌تو برای «خلاقتر بودن، و جابجایی مرزها» صحبت کرد: «من گمان می‌کنم که این [تکنولوژی] فرصتهای واقعی ایجاد نماید، و ما انتظار هیچگونه نتیجه منفی بر تجارت‌مان نداریم.»

منبع: GamesIndustries.biz

