یک ماهی است که از خروج ناگهانی «شاون لیدن»، رییس هیئت مدیره‌ی استودیوهای بازی‌سازی سونی یا همان Worldwide Studios می‌گذرد و این شرکت بالاخره جایگزین شاون لیدن را معرفی کرده است. «هرمن هولست» (Hermen Hulst)، مدیر و موسس استودیوی بازی‌سازی گوریلا گیمز، از این پس ریاست Worldwide Studios را برعهده خواهد گرفت.

وظایف هرمن هولست به عنوان مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی از همین حالا شروع شده است و او کنترل روند ساخت بازی در ۱۴ استودیوی زیرمجموعه‌ی سونی را کنترل می‌کند.

سونی در کنار اعلام این خبر هم‌چنین گفت که «شوهی یوشیدا» (Shuhei Yoshida) که به عنوان مدیر در Worldwide Studios فعالیت می‌کرد، سمت جدیدی را برعهده گرفته است. یوشیدا قرار است مدیریت گروه تازه‌ای را به دست بگیرد که هدف آن، کمک به استودیوهای بازی‌سازی مستقل و پشتیبانی و حمایت از آن‌ها است.

این تغییرات درون سازمانی پلی‌استیشن در حالی صورت می‌گیرند که زمان زیادی تا عرضه‌ی کنسول بعدی این شرکت یعنی پلی‌استیشن ۵ باقی نمانده است؛ طوری که اساسا سونی مشغول آماده سازی شرکت خود برای ورود به نسل بعدی صنعت بازی‌های ویدیویی است.

مدیرعامل جدید پلی‌استیشن یعنی «جیم رایان» به تازگی مصاحبه‌ای با وب‌سایت GamesIndustry داشته و در آن، از دلیل انتخاب هرمن هولست به عنوان رییس استودیوهای بازی‌سازی سونی گفته است. طبق صحبت‌های جیم رایان، هرمن هولست به پلی‌استیشن کمک خواهد کرد تا دیدی جهانی نسبت به ساخت بازی داشته باشند.

جیم رایان در این باره گفته است: «هرمن به عنوان یک اروپایی، قرار است یکی از سمت‌های کلیدی پلی‌استیشن را به دست بگیرد. به نظر من همه‌ی کسانی که در اروپا هستند باید نسبت به این اتفاق خوشحال و هیجان‌زده باشند و به آن افتخار کنند.»

او ادامه داده است: «هرمن یکی از پربازده‌ترین محبوب‌ترین مدیران صنعت بازی است. او با اشتیاق و انگیزه‌ی بالایی که دارد، تیم‌های تحت نظر خود را مدیریت می‌کند و می‌داند چگونه به تیم‌های خود قدرت دهد تا بتوانند به ایده‌های خلاقانه‌شان واقعیت بخشند و تجربه‌هایی عالی بسازند. شک ندارم که هرمن می‌تواند تیم‌های ما را به شکلی هدایت کند که تجربه‌های متنوع و جذابی را به طور منظم ارایه کنند.»

هرمن هولست، از موسسان استودیوی بازی‌سازی گوریلا گیمز است؛ استودیویی که با مجموعه بازی‌های کیلزون و بازی هورایزن شناخته می‌شود و اخیرا هم به کوجیما پروداکشنز در ساخت دث استرندینگ کمک کرده است. در غیاب هولست، «انجی اسمیت»، «جان بارت ون بیک» و «میشیل ون در لیو» به صورت مشترکا هدایت استودیوی گوریلا گیمز را برعهده خواهند داشت.

هولست در بیانیه‌ای گفته است: «من از نزدیک با پلی‌استیشن و تمام استودیوهای بازی‌سازی سونی از سال ۲۰۰۱ کار کرده‌ام و بالاترین سطح احترام را برای این تیم‌های بازی‌سازی و ایده‌های بلندپروازانه‌ی آن‌ها در استودیوهایی که در امریکا، اروپا و ژاپن مستقر شده‌اند، دارم.»

شوهی یوشیدا و تیم جدید او هم قرار است به استودیوهای خارج از سونی در ساخت تجربه‌های جدید و غیرمنتظره کمک کنند. یوشیدا و تیم او مستقیما زیر نظر مدیرعامل پلی‌استیشن یعنی جیم رایان فعالیت خواهند کرد. رایان درباره‌ی یوشیدا و سمت جدید او گفته است: «همه از اشتیاق شوهی برای بازی‌های مستقل می‌دانیم؛ بازی‌هایی که به صنعت جان تازه‌ای می‌بخشند و جای خاصی در لیست محتوایی که برای مخاطبان خود در نظر گرفته‌ایم، دارند. شو مطمئن خواهد شد که پلی‌استیشن تمام و کمال به حمایت از بازی‌سازان مستقل ادامه خواهد داد.»

مدیرعامل پلی‌استیشن در پاسخ به این سوال که آیا قبول دارد که حمایت آن‌ها از بازی‌سازان مستقل، کاهش پیدا کرده، در همین مصاحبه گفته است: «این سوال را از من زیاد می‌پرسند. قضیه این نیست که ما به حمایت دوباره از بازی‌سازان مستقل بازمی‌گردیم، چون اساسا هیچ وقت این کار را ترک نکردیم. تنها کافی است به رابطه‌ای که با بازی‌سازان مستقل در ساخت بازی‌های واقعیت مجازی داشته‌ایم اشاره کنم. همکاری ما با جامعه‌ی بازی‌سازی مستقل به همان اندازه‌ی اولین روزهای پلی‌استیشن ۴ باقی مانده است.»

کنسول نسل بعد پلی‌استیشن برای عرضه در پاییز سال آینده برنامه ریزی شده است و بدون شک، اولین نتایج این تغییرات جدید پلی‌استیشن با عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ مشخص خواهد شد.

منبع: GamesIndustry.biz

