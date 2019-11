پلتفرم بازی گوگل، یعنی سرویس استریم استیدیا تا کمتر از یک هفته‌ی دیگر در اختیار خریداران آن قرار می‌گیرد. گوگل هم لیست کامل بازی‌هایی که قرار است در روز راه اندازی استیدیا در دسترس باشند را منتشر کرده است؛ لیستی که بازی‌های بزرگ و خوبی مثل قسمت جدید فرقه اساسین و رد دد ریدمپشن را در خود جای داده است.

راه اندازی پلتفرم بازی گوگل برای روز ۱۹ نوامبر در نظر گرفته شده است. کسانی که در اشتراک این سرویس را خریداری کرده باشند، در همان روز عرضه می‌توانند روی استیدیا به این بازی‌ها دسترسی داشته باشند:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2: The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Samurai Showdown

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

این نکته را هم باید در نظر گرفت که به غیر از دستینی ۲، بقیه‌ی بازی‌ها باید تک تک خریداری شوند؛ یعنی در واقع در کنار قیمت اشتراک ماهیانه‌ی گوگل استیدیا، قیمت کامل هر کدام از این بازی‌ها هم باید جداگانه پرداخت شود.

گوگل هم‌چنین گفته است که تا پایان سال جاری میلادی، این بازی‌ها هم روی گوگل استیدیا عرضه خواهند شد:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon: Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

سرویس گوگل استیدیا در واقع قرار است از روز ۱۹ نوامبر به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کند؛ طوری که راه اندازی کامل این پلتفرم بازی برای سال آینده‌ی میلادی در نظر گرفته شده است. با این حال، گوگل برای همین سرویس آزمایشی، ماهیانه از افراد رقمی ۱۰ دلاری، یا حتی بیشتر در ازای ارایه‌ی وضوح تصویر بالاتر، دریافت می‌کند.

