طراحی سونیک درست شد؛ تریلر جدید فیلم سونیک را ببینید

مطمئنا قضایای فیلم سونیک را به خاطر دارید؛ قضایایی که با انتشار تریلر این فیلم شروع شدند. طراحی سونیک در فیلم آن‌قدر بد و ترسناک بود که طرفداران این شخصیت، چند وقتی شبکه‌های اجتماعی را به پلتفرمی برای سخره گرفتن سازندگان فیلم تبدیل کرده بودند. کارگردان فیلم سونیک هم در پاسخ به بازخوردهای منفی، خبر از طراحی دوباره‌ی سونیک در فیلم داد. تریلر جدید فیلم سونیک عرضه شده است و توانسته‌ایم برای اولین بار، طراحی جدید این شخصیت را ببینیم. سونیک جدید، بسیار خوب از آب درآمده است.

اگر طراحی اولیه‌ی سونیک را در این فیلم جدید به خاطر ندارید، پیشنهاد می‌کنیم نیم نگاهی به مقایسه‌ی زیر بیاندازید. طراحی سونیک، از موجودی انسان-مانند و ترسناک، به آنچه از این شخصیت انتظار داریم، تغییر پیدا کرده است. حتی تصور می‌کنیم یکی دو تغییر هم در فیلم‌نامه‌ی فیلم انجام شده باشد، چون به نظر می‌رسد حتی با دیالوگ‌های بهتری در مقایسه با تریلر نخست روبرو شده‌ایم.

طراحی دوباره‌ی سونیک، نه تنها هزینه‌های مالی زیادی برای استودیوی سازنده‌ی فیلم Sonic the Hedgehog در پی داشته، بلکه حتی باعث شده است تا تاریخ اکران فیلم، عقب بیافتد. در واقع قرار بود فیلم سونیک در سال ۲۰۱۹ اکران شود، ولی به خاطر این تغییرات، با تاریخ اکران جدیدی در ماه فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ (بهمن ماه سال ۱۳۹۸) روبرو شده‌ایم. با این حال، کاملا واضح است که این تغییرات، برای فیلم لازم بوده‌اند.

در مقایسه با دیگر فیلم‌هایی که از روی بازی‌ها ساخته می‌شوند، آن همه بدون ذره‌ای توجه به منبع اصلی و آنچه طرفداران فیلم‌ها انتظار دارند، فیلم سونیک روند بسیار خوبی را طی کرده است؛ طوری که می‌توانیم به جرات بگوییم که این فیلم با طراحی دوباره‌ی سونیک، خود را از شکست بزرگی نجات داده است. یکی دو ساعت از انتشار تریلر جدید فیلم سونیک می‌گذرد و بازخوردها نسبت به این سونیک جدید، بسیار خوب بوده‌اند.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید فیلم سونیک (Sonic the Hedgehog) را ببینید.

