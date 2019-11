شایعه: بازه زمانی عرضه The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 لو رفت

ممکن است The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 زودتر از آنچه فکر می‌کنید بر روی کنسول Nintendo Switch منتشر شود. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از یک منبع داخلی با نام Sabi، این عنوان مورد انتظار برای عرضه در سال 2020 برنامه‌ریزی شده است البته احتمال تاخیر خوردن آن وجود دارد چرا که Nintendo سابقه چنین اقداماتی را دارد و احتمالاََ بازی به تاریخ پیش‌بینی شده نرسد. از طرفی هیچ بازه دقیق‌تری اعلام نشده و به نظر می‌رسد بازی تا به این لحظه برای عرضه در سال 2020 برنامه‌ریزی شده است.

Sabi در توییتر گفت:

"من به شما می‌گویم که Breath of the Wild 2 برای عرضه در سال 2020 برنامه‌ریزی شده است اما بازی‌های مختلف سری Zelda اکثر اوقات با تاخیر مواجه شده‌اند، چه به صورت داخلی و چه به صورت عمومی!"

منبع متن: pardisgame