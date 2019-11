مایکروسافت خبر داده است که به‌زودی، کلید جدیدی را به رابط کاربری ایکس‌باکس وان برای انتخاب اتفاقی بازی‌ها، اضافه خواهد کرد. این کلید که در حال حاضر به صورت آزمایشی برای کسانی که نسخه‌های بتا آپدیت کنسول را دریافت می‌کنند، قابل استفاده است و Surprise Me نام دارد. طبق گفته‌ی مایکروسافت، قرار است این کلید به کمک افرادی خواهد آمد که نمی‌دانند چه می‌خواهند بازی کنند.

البته کلید Surprise Me به صورت خودکار بازی را اجرا نمی‌کند و آن‌طور که بازی‌کننده‌ها گزارش داده‌اند، پس از انتخاب این گزینه، صفحه‌ی اجرای یک بازی به صورت اتفاقی به کاربران نمایش داده می‌شود. بازی‌کننده‌ها سپس این انتخاب را دارند تا همان بازی را اجرا کنند، یا به عقب برگردند و دوباره با کلید Surprise Me شانس خود را امتحان کنند.



چنین گزینه‌ای مطمئنا به درد کسانی خواهد آمد که تعداد زیادی بازی روی کنسول خود نصب دارند. احتمالا شما هم به چنین موقعیتی برخورد کرده‌اید که میان یک بازی بزرگ و طولانی هستید و می‌خواهید برای مدتی کوتاه، سراغ بازی دیگری بروید به خود استراحت بدهید. گزینه‌ی Surprise Me برای کسانی که تصمیم مشخصی برای بازی کردن ندارند، جذاب به نظر خواهد رسید.

کسانی که سرویس ایکس‌باکس گیم پس را خریداری کرده‌اند، سرویسی که بیش از صد بازی را در اختیار مشترکان قرار می‌دهد، با گزینه‌ای شبیه به Surprise Me روبرو شده بودند و در واقع، مایکروسافت چنین گزینه‌ای را پس از امتحان در منوی بازی‌های گیم پس، به تمام بازی‌ها آورده است.

زمان دقیق انتشار آپدیت بعدی کنسول ایکس‌باکس وان مشخص نیست، ولی مطمئنا نباید زمان زیادی برای دریافت آن صبر کرد.

منبع متن: digikala