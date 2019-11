نزدیک به یک سال از رونمایی بازی مبارزه‌ای Granblue Fantasy: Versus می‌گذرد و پس از نمایش‌های متعدد این بازی، بالاخره تاریخ انتشار آن مشخص شده است. دو شرکت Marvelous Games و XSEED Games به ترتیب وظیفه‌ی انتشار بازی را در امریکا و اروپا برعهده گرفته‌اند و طبق خبری که این دو شرکت دیروز اعلام کردند، بازی Granblue Fantasy: Versus قرار است در سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۰ روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

نسخه‌ی ژاپنی این بازی برای عرضه در روز ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است و تصور نمی‌کنیم عرضه‌ی نسخه‌ی انگلیسی آن هم فاصله‌ی زیادی با این تاریخ داشته باشد. نسخه‌ی انگلیسی بازی Granblue Fantasy: Versus این انتخاب را به بازی‌کننده‌ها خواهد داد تا بازی را با صداگذاری ژاپنی یا صداگذاری انگلیسی تجربه کنند.

در کنار نسخه‌های استاندارد دیسکی و دیجیتال، نسخه‌های ویژه‌ای هم برای بازی در نظر گرفته شده است. نسخه‌ی Premium Edition بازی شامل کتابچه‌ی طراحی‌های بازی و بسته‌بندی ویژه است. از طرفی، نسخه‌ی Deluxe Edition بازی که به صورت دیجیتال عرضه می‌شود، تمام شخصیت‌های آینده و دانلودی بازی را به صورت رایگان دریافت خواهد کرد.

همانطور که از اسم بازی مبارزه‌ای Granblue Fantasy: Versus پیداست، این بازی در دنیای مجموعه‌ی ژاپنیGranblue Fantasy اتفاق می‌افتد؛ مجموعه‌ای که ریشه در بازی‌های موبایل دارد، ولی امروزه به انواع و اقسام رسانه‌های مختلف هم راه پیدا کرده است.

شرکت CyGames، مالک مجموعه‌ی Granblue Fantasy، سال گذشته بود که خبر از ساخت دو بازی کنسولی بر اساس دنیای این بازی موبایلی داد. یکی از بازی‌ها در سبک اکشن و با همکاری استودیوی سازنده‌ی بایونتا و متال گیر رایزینگ یعنی پلاتینیوم گیمز ساخته شده و Granblue Fantasy: ReLink نام دارد. بازی دیگر هم بازی مبارزه‌ای Granblue Fantasy: Versus است که استودیوی بازی‌سازی Arc System Works یعنی سازنده‌ی مجموعه‌ی گیلتی گیر و بازی Dragon Ball FighterZ روی آن کار کرده است.

طبق گفته‌ی سازندگان Granblue Fantasy: Versus، این بازی مبارزه‌ای را نه تنها برای طرفداران این مجموعه، بلکه به بازی‌کننده‌های حرفه‌ای سبک مبارزه‌ای ساخته‌اند؛ طوری که از نظر روند، بازی مکانیک‌ها و سیستم‌های لازم یک بازی مبارزه‌ای حرفه‌ای را تمام و کمال در خود دارد.

از نظر روند، بازی بی‌شباهت به دیگر ساخته‌های Arc System Works نیست. با یک بازی مبارزه‌ای دو بعدی طرف هستیم که حرکات در آن توسط فرمان‌های مختلف انجام می‌شوند. سبک و سیاق ظاهری بازی هم با اینکه پیرو مجموعه‌ی اصلی است، ولی چون روی موتور گرافیکی Arc System Works پیاده شده، باز هم شبیه به بازی‌های گیلتی گیر یا بازی مبارزه‌ای دراگون بال از آب درآمده است.

در کنار بخش مبارزه‌ای اصلی که در آن بازی‌کننده‌ها به صورت آنلاین یا آفلاین، شخصیت‌های دنیای Granblue Fantasy را انتخاب و با یکدیگر مبارزه می‌کنند، بازی بخش داستانی بسیار جالی را هم در خود جای داده است.

بخش داستانی بازی RPG Mode نام گرفته است. در این بخش، بازی‌کننده‌ها در قالب میان‌پرده‌های مختلف که در موتور گرافیکی خود بازی و بسیار زیبا ساخته شده‌اند، داستان بازی را می‌شنوند. در این میان هم مراحل داستانی بازی، شامل مبارزه با شخصیت‌ها و غولآخرهای مختلف است. این مبارزات هنوز هم به صورت دو بعدی و به کمک همان حرکت‌های بخش مبارزه‌ای انجام می‌شوند، ولی روندی متفاوت از بازی مبارزه‌ای اصلی دارند. در بخش RPG Mode به همان شکل دو بعدی، بازی‌کننده‌ها موج پس از موج دشمنان مختلف را نابود می‌کنند، یا با غولآخرهای بسیار بزرگی روبرو می‌شوند. امکان استفاده از آیتم‌های مختلف، ارتقا شخصیت‌ها و قبول کوئست‌های متنوع و فرعی هم بخشی از حالت RPG Mode خواهد بود.

بازی Granblue Fantasy: Versus زمستان امسال به صورت انحصاری روی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلری از بازی و تصاویر جدید آن را ببینید.

