امتیاز بازی «دث استرندینگ» (Death Stranding) در سایت متاکریتیک در حال حاضر روی ۸۳ مانده است، و در زمان نگارش این مطلب، میانگین امتیازات بازی‌کنندگان هم ۶.۶ بوده است.

«هیدئو کوجیما» (Hideo Kojima) – طراح و مغز متفکر پشت بازی دث استرندینگ – در مصاحبه‌ای با سایت ایتالیایی TGCom24 مدعی شد که نشریات آمریکایی که نقدهای تند و تیزی به این اثر نشان داده‌اند – احتمالا با اشاره به امتیاز ۶.۸ از IGN و ۷ از USGamer و GameInformer – بازی را به درستی نفهمیده‌اند. از نظر او، و در قیاس با این موارد، دث استرندینگ «نقدهای مشتاقانه‌تری» در اروپا و ژاپن داشته است. او در این مصاحبه چنین گفت:

«من باید بگویم که بازی نقدهای مشتاقانه‌ای دریافت کرد، خصوصا در اروپا و ژاپن. اینجا در ایالات متحده، در نقطه مقابل، انتقادات گزنده‌تر بود.

«شاید این قضیه به این دلیل باشد که فهمیدن این بازی برای دسته مشخصی از مخاطبین و منتقدین سخت است. آمریکایی‌ها طرفدار سفت و سخت تیراندازیهای اول شخصند، و دث استرندینگ افقهای دورتری را نشانه گرفته است.

«من همیشه تلاش کرده‌ام چیزهای نو بسازم، و بحث و تبادل نظر ایرادی ندارد، ولی باید بگویم که ایتالیایی‌ها و فرانسوی‌ها ادراک زیباشناختی متفاوتی دارند که به ایشان اجازه می‌دهد چنین محصولات بینهایت اصیلی را بهتر درک کنند.»

با اینحال تحلیلگران آشکار ساختند که پایینترین امتیازات بازی دث استرندینگ در متاکریتیک در واقع از سوی نشریات اروپایی و استرالیایی – مثل VG247 (نمره‌ی ۳ از ۵)، Digital Spy (نمره‌ی ۳ از ۵)، Ausgamers (نمره‌ی ۶ از ۱۰)، و VGC (نمره‌ی ۶ از ۱۰) – بوده است. در واقع امتیاز ۶.۸ سایت IGN هم توسط واحد استرالیای این نشریه داده شده است.

در نقطه‌ی مقابل، نشریات آمریکایی مثل Gamespot، Washington Post و EGM، همه به بازی نمرات ۹ و ۱۰ داده‌اند. همچنین برخی تحلیلگران خاطرنشان کردند که میاگین امتیازات دث استرندینگ در آمریکای شمالی چندان تفاوتی با اروپا و آسیا ندارد.

کوجیما، طی مصاحبه دیگری هم در این ماه، مدعی شده بود که بواسطه طراحی بی‌همتای بازی، انتظار دارد که بازی «واکنشهای مثبت و منفی» دریافت کند. او در این باب به نشریه PlayStation Access گفته بود:

«وقتی شما تلاش می‌کنید کاری نو بکنید، چنین چیزی رخ می‌دهد، حتی در فیلمها و بازیها. روبرو شدن مردم با چیزی که تجربه‌ای قبلی از آن ندارند، می‌تواند چالش برانگیز باشد. وقتی من برای اولین بار یک عنوان مخفی‌کاری هم می‌ساختم، چنین بود.

«ولی من، بواسطه پشتگرمی که از طرفداران می‌گیرم، امیدوارم مثبت‌نگری گسترش یابد؛ و در پنج یا ده سال، مردم به دث استرندینگ به عنوان پایه‌گذار یک استاندارد جدید نگاه کنند. آنگاه من دوباره تلاش خواهم کرد چیزی نو بیافرینم.»

بازی دث استرندینگ روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شده است و تابستان سال آینده، به کامپیوتر خواهد آمد.

منبع: VGC

