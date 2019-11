ساعانی پیش کنفرانس شرکت Microsoft و رویداد اصلیِ X019 به اتمام رسید و علاوه بر معرفی‌ بازی‌هایی جدید و انتشار جزئیاتی جدید از پروژه xCloud، اخبار جالب دیگری نیز پیرامون آینده کنسول‌های خانواده Xbox و سرویس Game Pass به اشتراک گذاشته شد.

معرفی بازی جدید استودیو Rare به تام Everwild

توسعه‌دهندگان بازی Sea of Thieves یعنی استودیو Rare در جریان X019 از بازی جدید خود به نام Everwild رونمایی کردند. هنوز تاریخ عرضه و یا پلتفرم‌های مقصد بازی به صورت دقیق مشخص نشده‌اند ولی می‌دانیم که بازی برای پلتفرم‌های شرکت Microsoft در دست ساخت است.





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

مشخص‌شدن تاریخ عرضه بازی Bleeding Edge

از دیگر اتفاقات مهم رویداد X019 می‌توان به مشخص‌شدن تاریخ عرضه بازی آنلاین و 4 نفره استودیو Ninja Theory یعنی Bleeding Edge اشاره کرد. اکنون براساس اعلام Microsoft بازی Bleeding Edge در تاریخ 14 فوریه 2020 یعنی 25 بهمن برروی پلتفرم‌های Xbox One و PC منتشر خواهد شد.





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

معرفی بازی جدید استودیو Obsidian به نام Grounded

این بازی که یک عنوان در سبک بقا است، به نوعی اولین عنوانیست که Obsidian زیر نظر Microsoft در دست توسعه دارد. در زیر می‌توانید تریلر معرفی این عنوان را مشاهده نمایید.





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

رونمایی‌هایی در رابطه با سریِ Age of Empires

سری Age of Empires یکی از مهم‌ترین بخش‌های کنفرانس Microsoft در X019 بود و اخبار مختلفی پیرامون آن به اشتراک گذاشته شد. بنابر اعلام Microsoft، بازی Age of Empires II: Definitive Edition از امروز در دسترس است و علاقه‌مندان می‌توانند جدا از خرید بازی، از طریق سرویس Xbox Game Pass نیز بازی را تجربه نمایند.

علاوه بر این، تریلری جدید از گیم‌پلی Age of Empires 4 پخش شد که در زیر می‌توانید به تماشای آن بنشینید.





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

بازی جدید سازندگان Life is Strange به نام Tell Me Why

استودیو DONTNOD، سازندگان سری بازی‌های Life is Strange نیز در جریان X019 از بازی جدید خود به نام Tell Me Why به صورت انحصاری برای Xbox رونمایی کردند. این عنوان همانند بازی‌های قبلی این استودیو در سبک درام تعاملی بوده و در چندین قسمت در تابستان 2020 عرضه خواهد شد.





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

اضافه‌شدن نزدیک به 50 بازی به سرویس Xbox Game Pass

از مهم‌ترین اخبار X019 می‌توان به اضافه‌شدن 10‌ها بازی جدید به سرویس Xbox Game Pass اشاره کرد. بنابر اعلام Microsoft بازی‌هایی نظیر Rage 2 از امروز برروی سرویس Game Pass در دسترس هستند و عناوینی نظیر The Witcher 3 و Darksiders 3 نیز به زودی به مجموعه Game Pass اضافه خواهند شد.

اطلاعاتی جدید پیرامون پروژه xCloud

Microsoft اعلام کرد که پروژه xCloud آپدیتی بزرگ دریافت خواهد کردو بیش از 50 بازی از جمله Devil May Cry 5 ،Tekken 7 و NFL 20 به مجموعه بازی‌های این سرویس استریم اضافه خواهند شد. هم‌چنین تایید شد که مصرف‌کنندگان برای استفاده از آن حتما نیازمند کنترلر Xbox نیستند و می‌توانند با استفاده از کنترلر PS4 یعنی Dualshock 4 نیز به تجربه عناوین این سرویس بپردازند.





این‌ها برخی از اخبار X019 بودند ولی در کنار این موضوعات اخبار متنوع و گوناگون دیگری نیز در مراسم به اشتراک گذاشته شدند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تایید سری Yakuza برای Xbox One اشاره کرد. این بازی‌ها که پیش از این تنها برروی پلتفرم‌های PC و PS4 در دسترس بودند، به زودی و از طریق سرویس Game Pass راه خود را به کنسول Microsoft نیز باز خواهند کرد.

طرفداران سری Halo نیز در این رویداد بدون هیچ اطلاعی نماندند چرا که Microsoft به صورت رسمی اعلام کرد که عنوان Halo Reach از ماه آینده و تاریخ 3 دسامبر به بازی Halo The Master Chief Collection اضافه خواهد شد.

هم‌چنین تاریخ انتشار بازی Wasteland 3 با انتشار تریلری از گیم‌پلی بازی مشخص شد که در زیر می‌توانید آن را تماشا کنید. این بازی در تاریخ 30اردبیهشت برروی PC و کنسول‌ها در دسترس خواهد بود.





دانلود با کیفیت SD | دانلود با کیفیت HD | دانلود با کیفیت Full HD

تماشا به صورت تمام‌صفحه

Microsoft اخباری از کنسول نسل بعدی خود یعنی Project Scarlett منتشر نکرد و به گفته‌ی رئیس بخش Xbox یعنی "فیل اسپنسر" برای شنیدن اطلاعات بیشتر از Scarlett باید منتظر سال 2020 و احتمالا رویداد E3 باشیم.

نظر شما چیست؟ لطفا دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame