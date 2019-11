مایکروسافت در رویداد X019 خود با نمایش تریلری جدید از بازی Bleeding Edge، تاریخ عرضه‌ی این بازی را اعلام کرد. این بازی آنلاین چند نفره قرار است در روز ۲۴ مارس سال ۲۰۲۰ روی کامپیوتر و ایکس‌باکس وان عرضه شود.

مراحل توسعه‌ی بازی Bleeding Edge زیر نظر استودیوی نینجا تئوری انجام می‌شود؛ استودیویی که آن را به خاطر ساخت بازی‌های Heavenly Sword و DmC و هم‌چنین اخیرا Hellblade می‌شناسیم. این استودیو برای اولین بار دست به ساخت یک بازی آنلاین چند نفره زده است و از سابقه‌ی خوب خود در طراحی مبارزات، در این بازی چند نفره استفاده کرده است. بازی Bleeding Edge یک اکشن سوم شخص آنلاین است که تمرکز بسیاری روی مبارزات تن به تن دارد.

بازی‌کننده‌ها در Bleeding Edge از بین تعداد زیادی شخصیت، که هر کدام قابلیت‌ها و مهارت‌های خاص خود را دارند، یکی را انتخاب می‌کنند و در دو گروه به جان یکدیگر می‌افتند. شخصیت‌های Bleeding Edge چه از نظر بصری و چه از نظر مهارت‌ها، تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و هر کدام کاملا متفاوت از دیگری مبارزه می‌کنند. می‌توان قدرت‌های هر شخصیت را هم ارتقا داد، یا سلاح‌های مختلفی برای آن‌ها انتخاب کرد. طبق گفته‌ی سازندگان بازی، هم‌چنین قرار نیست Bleeding Edge آیتم فروختنی داشته باشد و تمام آیتم‌ها با بازی کردن قابل دریافت هستند.

مثل تمام بازی‌هایی که در رویداد X019 نشان داده شدند، بازی Bleeding Edge هم بخشی از سرویس ایکس‌باکس گیم پس است و در همان روز عرضه، برای مشترکان این سرویس در دسترس خواهد بود.

بازی Bleeding Edge در روز ۲۴ مارس ۲۰۲۰ یعنی ۵ فروردین سال آینده، روی ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد. نسخه‌ی کامپیوتر بازی هم روی استیم و هم روی فروشگاه مایکروسافت به فروش خواهد رسید.

کسانی که مشترک ایکس‌باکس گیم پس باشند یا کسانی که بازی را پیش‌خرید کرده‌اند، می‌توانند در روزهای ۱۴ فوریه و ۱۳ مارس، به مدت چند روز به صورت آزمایشی نسخه‌ی بتا Bleeding Edge را تجربه کنند.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید این بازی را ببینید.

