بهترین قسمت‌های مجموعه بازی‌های یاکوزا در چند سال اخیر، قرار است روی کنسول ایکس‌باکس وان عرضه شوند. مایکروسافت و سگا خبر از عرضه‌ی سه بازی Yakuza 0 و Yakuza: Kiwami و Yakuza: Kiwami 2 روی کنسول ایکس‌باکس وان داده‌اند.

خبر از عرضه‌ی این سه بازی از مجموعه‌ی یاکوزا در رویداد X019 مایکروسافت اعلام شد. پانزده سالی از عرضه‌ی اولین بازی مجموعه‌ی یاکوزا می‌گذرد و در تمام این سال‌ها، با اینکه بازی‌های یاکوزا حتی روی کنسول‌های نینتندو هم عرضه شده بودند، به ایکس‌باکس نیامده بودند؛ طوری که برای اولین بار است که بازی‌های یاکوزا روی ایکس‌باکس عرضه می‌شوند.

سه بازی در نظر گرفته شده از مجموعه‌ی یاکوزا برای عرضه روی ایکس‌باکس وان، قصه‌ی این مجموعه بازی‌ها را از ابتدا و حتی قبل از آن، دوباره و بهتر از گذشته، تعریف می‌کنند.

بازی Yakuza 0 پیش‌درآمدی برای مجموعه بازی‌های یاکوزا است و در ژاپن دهه‌ی هشتاد اتفاق می‌افتد؛ طوری که جوانی‌های شخصیت «کازوما کیریو» و «گورو ماجیما» را در این بازی می‌بینیم. از نظر روند هم Yakuza 0 در عین حفظ پایه‌ی این مجموعه، مینی‌گیم‌ها و مکانیک‌های جدیدی را معرفی می‌کند و آن‌قدر محتوا دارد که به سادگی می‌توان صد ساعت بازی را تجربه کرد و باز هم بخش‌های جدیدی در آن دید. بازی Yakuza 0 از نظر داستانی هم‌چنین بازی‌کننده را کاملا برای شروع مجموعه‌ی یاکوزا آماده می‌کند.

بازی بعدی یعنی Yakuza: Kiwami بازسازی کامل قسمت اول این مجموعه بازی‌هاست؛ طوری که بازی اول، یعنی بازی Yakuza که روی پلی‌استیشن ۲ عرضه شده بود، کاملا روی موتور پایه‌ی جدید و با مکانیک‌ها و سیستم‌های جدید مجموعه، بازسازی شده است. میان‌پرده‌ها دوباره ضبط شده‌اند، بازی بخش‌های داستانی و مراحل فرعی بسیار بیشتری دارد و به طور کلی، همه چیز بزرگتر و بهتر شده است. با این حال، سازندگان Yakuza: Kiwami تلاش بسیاری کرده‌اند تا به بازی اصلی پایبند باشند و بخش‌های داستانی و میان‌پرده‌ها، با کیفیت بالاتر، ولی عینا شبیه به بازی قدیمی Yakuza ساخته شده‌اند.

سومین بازی هم بازسازی کامل Yakuza 2 است. بازی Yakuza: Kiwami 2 حتی با کیفیتی بالاتر از دو بازی قبلی یعنی Yakuza 0 و Yakuza: Kiwami بازساز شده است؛ طوری که در واقع بازی Yakuza: Kiwami 2 را روی موتور پایه‌ی Yakuza 6 و Judgement ساخته‌اند که از نظر گرافیکی و توانایی پردازش، قابلیت‌های بسیار بیشتری دارد. بازی Yakuza: Kiwami هم‌چنین از نظر وسعت، کوچکتر از Yakuza 0 بود و در Kiwami 2 تلاش شده است تا بازی بزرگتر و وسیع‌تر باشد.

هر سه بازی Yakuza 0 و Yakuza: Kiwami و Yakuza: Kiwami 2 هم‌چنین بخشی از سرویس اشتراکی ایکس‌باکس گیم پس خواهند بود و همزمان با عرضه، روی این سرویس وجود خواهند داشت.

زمان مشخصی به غیر از سال ۲۰۲۰ برای عرضه‌ی بازی‌های یاکوزا روی ایکس‌باکس وان در نظر گرفته نشده است.

می‌توانید تیزر کوتاهی که برای اعلام این خبر منتشر شده است را در ادامه ببینید.

دانلود mp4

