Path of Exile 2 به عنوان‌ آپدیت بعدی بازی نخست، رونمایی شد

شرکت بازی‌سازی Grinding Gear Games در رویداد بزرگی که برای بازی Path of Exile برگزار کرده بود، از دنباله‌ی این بازی رونمایی کرد. بازی Path of Exile 2 قرار است در واقع بسته‌ی الحاقی بسیار بزرگی برای بازی اول باشد و به آن اضافه شود؛ طوری که بازی اول و تمام محتوای آن، ضمن ارتقا و پیشرفت روی موتور جدید Path of Exile 2، سر جای خود باقی می‌ماند.

رویداد ExileCon رونمایی‌های متعددی داشت، از جمله یک بازی موبایل بر اساس بازی Path of Exile و هم‌چنین یک بسته‌ی الحاقی دیگر برای آن. با این حال، بزرگترین رونمایی رویداد ExileCon بدون شک معرفی بازی Path of Exile 2 بود.

قرار نیست بازی Path of Exile 2 به صورت جداگانه عرضه شود، بلکه این بازی به عنوان یک بسته‌ی الحاقی و آپدیت برای بازی اول، در حال توسعه است. در واقع، بازی Path of Exile 2 آپدیت ۴.۰ بازی Path of Exile است که همه چیز آن را تغییر می‌دهد و در کنار آن، یک بخش داستانی متفاوت را هم به بازی اضافه می‌کند. آپدیت ۴.۰ بازی Path of Exile شامل مجموعه‌ای از پیشرفت‌ها خواهد بود که به اسم Path of Exile 2 شناخته می‌شود.

بازی Path of Exile 2 یک بخش داستانی شامل هفت فصل بزرگ است که به بازی اول اضافه می‌شود. این بخش داستانی، پایانی یکسان با Path of Exile خواهد داشت و بازی‌کننده‌ها چه بازی اول را تمام کنند و چه بازی دوم را، نهایتا به نقطه‌ای یکسان می‌رسند.

پیشرفت‌هایی که Path of Exile 2 با خود به همراه دارد، شامل یک موتور گرافیکی جدید، مهارت‌هایی کاملا تازه، مجموعه‌ای جدید از آیتم‌های مختلف، سیستم‌های جدید و متفاوت برای استفاده از آیتم‌ها و پیشرفت در بازی و هم‌چنین کلاس‌های جدید است.

کلاس‌های جدید بازی، آیتم‌ها و سیستم‌ها، همگی در کمپین اصلی یعنی Path of Exile هم اعمال می‌شوند؛ یعنی می‌توان تمام ۱۹ کلاس جدید که با Path of Exile 2 اضافه می‌شوند را در بخش داستانی بازی اصلی هم استفاده کرد.

نه تنها تاریخ عرضه‌ی مشخصی برای Path of Exile 2 در نظر گرفته نشده است، بلکه حتی تا یکی دو سال دیگر هم نباید منتظر عرضه‌ی آن باشیم. طبق گفته‌ی Grinding Gear Games در بهترین حالت، در پایان سال ۲۰۲۰ نسخه‌ی آزمایشی یا همان بتا Path of Exile 2 را در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار خواهند داد.

در ادامه می‌توانید تریلر و گیم‌پلی منتشر شده از بازی Path of Exile 2 را ببینید.

۱۵ دقیقه گیم‌پلی Path of Exile 2

