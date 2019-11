بایوویر Anthem را رها نکرده است

بر اساس گزارشی تازه، استودیوی بازی‌سازی بایوویر مشغول کار روی نسخه‌ای جدید از بازی Anthem است؛ نسخه‌ای که قرار است مشکلات بازی اول را برطرف کند. هنوز مشخص نیست که آیا این نسخه‌ی جدید از Anthem به عنوان یک آپدیت برای بازی اصلی در نظر گرفته شده، یا به صورت یک بازی جداگانه عرضه خواهد شد.

گزارش جدیدی که خبرگزاری کوتاکو از بازی Anthem منتشر کرده، به وضعیت نه چندان خوب این بازی و تلاش استودیوی سازنده‌ی آن برای زنده کردن بازی، اشاره دارد. شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز حدود شش ماه پس از عرضه‌ی Anthem آن را به لیست بازی‌های سرویس ارزان‌قیمت EA Access اضافه کرد. در عین حال هم ماه‌هاست که بازی Anthem با تخفیف بسیار بزرگی به فروش می‌رسد و آپدیت بزرگ و خوبی هم دریافت نکرده است. تمام این‌ها منجر شده است تا بازی‌کننده‌ها تصور کنند که الکترونیک آرتز به طور کلی توسعه‌ی Anthem را رها کرده و سراغ پروژه‌های دیگر رفته است.

با این حال، گزارش کوتاکو می‌گوید که چنین اتفاقی نیافتاده است. طبق این گزارش، بایوویر مشغول کار روی پروژه‌ای به اسم Anthem 2.0 یا Anthem Next است که از پایه و اساس، بازی را تغییر می‌دهد. این تغییرات قرار است همه چیز بازی، از ساختار ماموریت‌ها گرفته تا محیط بازی و دنیای آن و قصه را تغییر دهند.

پس از عرضه‌ی ناموفق بازی Anthem، قرار بود طبق برنامه‌ای ۹۰ روزه، استودیوی بایوویر مشکلات آن را برطرف و یک بخش بزرگ و جدید را به بازی اضافه کند؛ اتفاقاتی که محقق نشدند و حتی پس از عرضه‌ی آپدیت بزرگ این بازی به اسم Cataclysm نه تنها بازی‌کننده‌ها به Anthem بازنگشتند، بلکه حتی جریان سقوط این بازی سرعت بیشتری به خود گرفت.

کوتاکو می‌گوید که هنوز جزییات دقیق برنامه‌ی بایوویر مشخص نیست و زمان‌بندی دقیقی هم برای آن تعیین نشده است. با این حال، سازندگان Anthem معتقدند که عرضه‌ی یک آپدیت بزرگ مثل No Man’s Sky Next می‌تواند به Anthem کمک کند.

طبق گزارش منتشر شده، یکی از گزینه‌های بایوویر، عرضه‌ی این آپدیت‌ها به عنوان یک بازی کاملا جدید است. با این حال، خریداران Anthem احتمالا این بازی جدید را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.

در گزارش کوتاکو از بایوویر هم‌چنین آمده است که ساخت قسمت بعدی مجموعه باز‌ی‌های Mass Effect شروع شده و در مرحله‌ی پیش‌تولید یا همان ایده پردازی اولیه قرار دارد.

