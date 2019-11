نامزدهای The Game Awards 2019 مشخص شدند؛ کنترل و دث استرندینگ در صدر لیست

مراسم The Game Awards امسال قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود و در همین راستا، نامزدهای بخش‌های مختلف این رویداد مشخص شده‌اند. دو بازی «دث استرندینگ» (Death Stranding) و «کنترل» (Control) هر کدام با نامزد شدن به ترتیب در ۹ و ۸ بخش، توانسته‌اند بیشترین تعداد نامزدی را کسب کنند.

نامزدهای The Game Awards مثل چند سال گذشته، توسط رای‌گیری در بیش از هشتاد رسانه‌ی بین‌المللی انتخاب شده‌اند. رای‌گیری نهایی برای انتخاب برنده‌ها هم توسط همین رسانه‌ها انجام خواهد شد. «جف کیلی»، برگزارکننده‌ی مراسم The Game Awards نقشی در انتخاب نامزدها ندارد و می‌توانید نگاهی به لیست کامل رسانه‌هایی که در رای‌گیری شرکت می‌کنند، بیاندازید.

برنده‌های نهایی، توسط رسانه‌های متخصص و هم‌چنین مردم انتخاب می‌شود. ۹۰ درصد از بار کلی آرا به سمت رسانه‌هاست و ۱۰ درصد مابقی، رای‌های مردم را تشکیل می‌دهد.

برای رای دادن تنها کافی است در گوگل عبارت The Game Awards Voting یا چیزی شبیه به آن را جستجو کنید یا به سایت رسمی thegameawards.com بروید. امکان رای دادن در هر ۲۴ ساعت یک بار وجود دارد.

پس از دث استرندینگ و کنترل، بازی Sekiro: Shadows Die Twice با نامزد شدن در پنج بخش، در رتبه‌ی سوم بیشترین تعداد نامزدی قرار می‌گیرد.

می‌توانید در ادامه لیست کامل نامزدهای The Game Awards 2019 را ببینید.

مراسم The Game Awards 2019 در روز ۱۳ دسامبر برگزار خواهد شد.

بهترین بازی سال

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

The Outer Worlds

بهترین کارگردانی بازی

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

The Outer Worlds

بهترین روایت

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

Disco Elysium

The Outer Worlds

بهترین کارگردانی هنری

Control

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

بهترین موسیقی متن

Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer

Death Stranding

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

بهترین طراحی صدا

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

بهترین اجرا

Ashley Burch در نقش Parvati Holcomb در بازی The Outer Worlds

Courtney Hope در نقش Jesse Faden در بازی Control

Laura Bailey در نقش Kait Diaz در بازی Gears 5

Mads Mikkelsen در نقش Cliff در بازی Death Stranding

Matthew Porretta در نقش Casper در بازی Control

Norman Reedus در نقش Sam Porter Bridges در بازی Death Stranding

بازی تاثیرگذار

Concrete Genie

Gris

Kind Words

Life is Strange 2

Sea of Solitude

بهترین بازی در حال پیشرفت

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Rainbow Six Siege

بهترین بازی مستقل

Baba is You

Disco Elysium

Katana Zero

The Outer Wilds

Untitled Goose Game

بهترین بازی موبایل

Call of Duty: Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What the Golf

بهترین پشتیبانی

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Rainbow Six Siege

بهترین بازی واقعیت مجازی

Asgard’s Wrath

Blood and Truth

Beat Saber

No Man’s Sky

Trover Saves the Universe

بهترین بازی اکشن

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Devil May Cry 5

Gears 5

Metro: Exodus

بهترین بازی اکشن ماجرایی

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Sekiro: Shadows Die Twice

بهترین بازی نقش‌آفرینی

Disco Elysium

Final Fantasy XIV

Kingdom Hearts III

Monster Hunter World: Iceborne

The Outer Worlds

بهترین بازی مبارزه‌ای

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Showdown

Super Smash Bros. Ultimate

بهترین بازی خانوادگی

Luigi’s Mansion 3

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi’s Crafted World

بهترین بازی استراتژی

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

بهترین بازی ورزشی یا مسابقه‌ای

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Dirt Rally 2.0

eFootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

FIFA 20

بهترین بازی چند نفره

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

The Division 2

Tetris 99

بهترین استودیوی بازی‌سازی مستقل برای اولین بازی

استودیوی DeadToast برای بازی My Friend Pedro

استودیوی House House برای بازی Untitled Goose Game

استودیوی Mega Crit برای بازی Slay the Spire

استودیوی Mobius Digital برای بازی The Outer Wilds

استودیوی ZAUM برای بازی Disco Elysium

بهترین تولید کننده‌ی محتوا

Courage – Jack Dunlop

Lupo – Benjamin Lupo

Ewok – Soleil Wheeler

Grefg – David Martinez

Shroud – Micheal Grzesiek

بهترین بازی eSports

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

Fortnite

League of Legends

Overwatch

بهترین بازی‌کننده‌ی eSports

Kyle Giersdorf – Bugha – در تیم Immortals – بازی Fortnite

Lee Sang-hyeok – Faker – در تیم SK Telecom – بازی League of Legends

Luka Perkovic – Perkz – در تیم G2 Sports – بازی League of Legends

Oleksandr Kostyliev – S1mple – در تیم Natus Vincere – بازی Counter-Strike: Global Offensive

Jay Won – Sinatraa – در تیم SF Shock – بازی Overwatch

بهترین تیم eSports

Astralis برای بازی Counter-Strike: Global Offensive

G2 Esports برای بازی League of Legends

OG برای بازی Dota 2

San Francisco Shock برای بازی Overwatch

Team Liquid برای بازی Counter-Strike: Global Offensive

بهترین مربی eSports

Eric Hoag در تیم Team Liquid برای بازی Counter Strike: Global Offenstive

Nuro Jang در تیم Team Liquid برای بازی League of Legends

Fabian Lohmann در تیم G2 Esports برای بازی League of Legends

Kim Jeong-gyun در تیم SK Telecom T1 برای بازی League of Legends

Titouan Merloz در تیم OG برای بازی Dota 2

Danny Sorensen در تیم Astralis برای بازی Counter Strike: Global Offensive

بهترین مجری eSports

Eefje Depoortere

Alex Richardson

Paul Chaloner

Alex Mendez

Duan Yu-Shuang

