هاف-لایف جدید پس از ۱۵ سال رونمایی شد، ولی برای واقعیت مجازی

معرفی قسمت بعدی مجموعه بازی‌های هاف-لایف (Half-Life) کم و بیش تبدیل به یک شوخی در صنعت بازی شده است؛ طوری که رونمایی از هاف-لایف بعدی، آرزویی است که گیمرها نزدیک به ۱۵ سال در سر خود می‌پرورانند. شرکت بازی‌سازی والو، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های هاف-لایف، پس از این همه سال از قسمت بعدی این مجموعه رونمایی کرده است. بازی Half-Life: Alyx قسمت بعدی هاف-لایف است، ولی از پایه برای هدست‌های واقعیت مجازی ساخته شده و روی آن‌ها عرضه می‌شود.

بازی Half-Life: Alyx طبق گفته‌ی سازندگان آن، کاملا به بزرگی دیگر قسمت‌های این مجموعه است؛ طوری که قرار نیست با بازی‌های معمول واقعیت مجازی روبرو شویم که چیزی بیش از چند ایده‌ی نپخته و تجربه‌ای کوتاه را مقابل‌مان نمی‌گذارند. بازی Half-Life: Alyx بزرگ است و از پایه و اساس، برای پلتفرم واقعیت مجازی ساخته شده.

با این حال، این موضوع را نباید فراموش کنیم که بازی Half-Life: Alyx به هیچ وجه هاف-لایف ۳ نیست. والو در رونمایی بازی گفته است که از نظر داستانی، وقایع بازی Half-Life: Alyx بین دو بازی هاف-لایف ۱ و هاف-لایف ۲ روی می‌دهند. همانطور که کاملا از اسم بازی پیداست، به جای گوردون فریمن، نقش اصلی مجموعه بازی‌های هاف-لایف، کنترل شخصیت «آلیکس ونس» (Alyx Vance) را برعهده می‌گیریم.

با توجه به اینکه بازی کاملا برای پلتفرم واقعیت مجازی ساخته شده، قرار است از قابلیت‌های این پلتفرم به خوبی استفاده کند و روند بازی متفاوتی در مقایسه با دیگر قسمت‌های هاف-لایف داشته باشد. با این حال، می‌توان هنوز هم از Half-Life: Alyx انتظار داشت تا هسته و اساس هاف-لایف را فراموش نکند و عناصر همیشگی این مجموعه مثل گشت و گذار و مبارزه با جانورهای مختلف را در خود جای دهد.

بازی Half-Life: Alyx برای عرضه روی هدست‌های Valve Index و HTC Vive و Oculus Rift در نظر گرفته شده است. البته پشتیبانی از هدست‌های ویندوزی یعنی Windows Mixed Reality و پشتیبانی از هدست Oculus Quest (مشخصا در صورت اتصال مستقیم با کابل به کامپیوتر) هم در بازی وجود خواهد داشت. بازی قیمتی یکسان با دیگر بازی‌های بزرگ دارد و با همان قیمت ۶۰ دلار عرضه می‌شود.

کسانی که هدست واقعیت مجازی خود والو یعنی Valve Index را تا پایان سال ۲۰۱۹ خریداری کرده باشند، نه تنها بازی Half-Life: Alyx را به صورت رایگان دریافت می‌کنند، بلکه بازی آن‌ها تعدادی آیتم بیشتر هم خواهد داشت؛ آیتم‌هایی مثل اسکین‌های سلاح.

خریداران هدست Valve Index پیش از عرضه‌ی بازی و در اوایل سال ۲۰۲۰ محتوای هاف-لایف برای بازی‌های Dota 2 و Counter-Strike: Global Offensive دریافت خواهند کرد و هم‌چنین می‌توانند در اپ SteamVR به گشت و گذار در محیط‌های بازی Half-Life: Alyx بپردازند.

قرار است دارندگان هدست Valve Index هم‌چنین در کنار بازی، مجموعه‌ای از ابزارهای موتورپایه‌ی Source 2 را دریافت کنند تا بتوانند برای Half-Life: Alyx نقشه‌های جدید بسازند. نرم‌افزار مرحله‌سازی والو یعنی Hammer هم با تمام قابلیت‌های جدید گیم‌پلی بازی Half-Life: Alyx و امکانات واقعیت مجازی بروزرسانی می‌شود.

«جف کیلی» مصاحبه‌ای بیست دقیقه‌ای با سازندگان Half-Life: Alyx داشته و در آن، سوالاتی درباره‌ی هاف-لایف ۳ پرسیده است.

طبق گفته‌ی والو، سطح توقعات از هاف-لایف ۳ در این سال‌ها آن‌قدر بالا رفته است که آن‌ها می‌ترسند سراغ ساخت این بازی بروند. از طرفی، اینکه هاف-لایف ۳ ساخته شود یا نه هم کم و بیش به بازخوردی که از Half-Life: Alyx خواهند گرفت، بستگی خواهد داشت.

والو در همین مصاحبه می‌گوید که هدف اصلی ساخت Half-Life: Alyx کمک به همه‌گیر شدن هدست‌های واقعیت مجازی و به تصویر کشیدن قدرت و ظرفیت این پلتفرم بوده است. اگر به بازی‌های اصلی هاف-لایف هم نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که این بازی‌ها اهرمی برای نمایش قدرت‌های موتور پایه‌ی سورس و هم‌چنین استفاده از فروشگاه استیم بوده‌اند. بدون شک والو این قدرت را دارد تا با Half-Life: Alyx از زمین تا آسمان دیدگاه افراد را نسبت به هدست‌های واقعیت مجازی تغییر دهد و جریان تازه‌ای را به صنعت بازی‌های ویدیویی معرفی کند.

بازی Half-Life: Alyx برای عرضه در ماه مارس سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی Half-Life: Alyx و تصاویری از این بازی را ببینید.

دانلود mp4

The post هاف-لایف جدید پس از ۱۵ سال رونمایی شد، ولی برای واقعیت مجازی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala