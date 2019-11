۵۰ بازی جدید به سرویس استریمینگ Project xCloud اضافه شد

مایکروسافت در مراسم X019 لندن، اطلاعات جدیدی در باب پروژه xCloud مطرح نمود، از جمله اینکه ۵۰ عنوان جدید به مرحله آزمایشی (Preview) این سرویس – که هم‌اکنون در حال اجراست – اضافه خواهد شد.

تا امروز، کاربران مرحله آزمایشی پروژه xCloud در کره، انگلستان و آمریکا، تنها به تعداد محدودی از بازی‌های انحصاری مایکروسافت دسترسی داشتند؛ بازی‌هایی چون Gears 5، Sea of Thieves و Killer Instincts. اما، در حالیکه این مرحله کم‌کم به ماه دوم خود وارد می‌شود، مایکروسافت نه تنها بازی‌های انحصاری بیشتری اضافه می‌کند – از جمله Crackdown 3، Forza 4 و Ori and the Blind Forest – بلکه ۲۵ عنوان دیگر هم از سایر توسعه دهندگان برای آن در نظر گرفته است؛ بازی‌هایی چون Madden NFL 20، WWE 2K20، Hitman، Just Cause 4 و Devil May Cry 5.

علاوه بر این، دعوتنامه‌های جدید برای ورود به این مرحله آزمایشی به گیمرهای ایکس‌باکسی که پیش از این ابراز علاقه نموده بوده‌اند، در حال ارسال است، و مایکروسافت قول دعوتنامه‌های بیشتری را هم در آینده داده است. مایکروسافت همچنین اعلام کرده که پروژه xCloud در سال ۲۰۲۰ به بازارهای بیشتری خواهد آمد، من جمله کانادا، هند، ژاپن و اروپای غربی. طبق اظهارات مایکروسافت، این سرویس در سال آینده به کامپیوترهای شخصی ویندوز ۱۰ هم خواهد آمد، و این شرکت در حال حاضر مشغول «همکاری با مجموعه گسترده‌ای از همکاران است تا استریم بازی‌ها را روی سایر دستگاهها هم عملی سازد.»

مایکروسافت همچنین تاکید کرده است که قصد دارد تا سرویس xCloud را به چیزی بیش از دسترسی صرف به بازی‌های ایکس‌باکس روی گوشیها و تبلتها بدل سازد، بنابراین تلاش دارد تا دستگاههایی را که کاربران می‌توانند بازی‌های خود را روی آن استریم کنند، گسترش دهد. این سرویس از سال بعد از مجموعه بزرگی از ورودیها – از جمله دسته‌های بلوتوثی «ریزر» (Razor) و حتی دسته «دوال شاک» (DualShock) پلی‌استیشن ۴ – پشتیبانی خواهد کرد.

علاوه بر همه این موارد، مایکروسافت قصد دارد تا امکانی را در اختیار دارندگان ایکس‌باکس قرار دهد تا امکان استریم تمام بازی‌های تحت تملک خود را – و نیز عناوینی که از این پس خواهند خرید – پیدا کنند. مشترکین سرویس گیم‌پس هم می‌توانند عناوین موجود در این سرویس را استریم نمایند.

لیست کامل بازی‌های معرفی شده برای مرحله آزمایشی پروژه xCloud از این قرار است:

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

Ark: Survival Evolved

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert Online

Bloodstained: Ritual of the Night

Borderlands: The Handsome Collection

Brothers: A Tale of Two Sons

Conan Exiles

Crackdown

Darksiders 3

Dead Island: Definitive Edition

Devil May Cry 5

F1 2019

For the King

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Halo Wars 2

Hellblade: Seuna’s Sacrifice

Hello Neighbour

Hitman

Just Cause 4

Madden NFL 20

Mark of the Ninja: Remastered

Mutant Year Zero

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Overcooked

Puyo Puyo Champions

RAD

Recore: Definitive Edition

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sniper Elite 4

SoulCalibur VI

State of Decay 2

Subnautica

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Tekken 7

Tera

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

The Hunter: Call of the Wild

Vampyr

Vermintide 2

World of Final Fantasy Maxima

World of Tanks: Mercenarie

World of Warship: Legends

World War Z

WRC 7

WWE 2K20

Yoku’s Island Express

