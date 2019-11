اولین محتوای دانلودی بازی Borderlands 3 قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر عرضه شود. این بسته‌ی الحاقی داستانی که Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot نام دارد، همانطور که از نامش پیداست، روی شخصیت «ماکسی» (Mad Moxxi) تمرکز دارد.

بسته‌ی الحاقی Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot قرار است منطقه‌ای کاملا جدید، دشمن‌هایی تازه، مراحل و کوئست‌های مختلف و هم‌چنین آیتم‌های زیادی را به بازی اضافه کند. این بسته‌ی الحاقی، اولین محتوای دانلودی داستانی بازی Borderlands 3 است. بازی قرار است چهار بسته‌ی الحاقی داستانی داشته باشد و کسانی که Season Pass را خریداری کرده باشند، می‌توانند این چهار بسته‌ی الحاقی را دریافت کنند.

محتوای دانلودی بازی به صورت جداگانه هم به فروش خواهند رسید و می‌توان این بسته‌های الحاقی را جداگانه خرید و به بازی اصلی اضافه کرد، ولی فعلا قیمت خرید جداگانه‌ی این بسته‌ها مشخص نشده است.

مطمئنا از اسم این بسته‌ی الحاقی جدید متوجه شده‌اید که قرار است با رهبری ماکسی به دارایی‌های شخصیت «هندسام جک» (Handsome Jack) حمله و آن‌ها را غارت کنیم. شخصیت Handsome Jack مدت زیادی است که دیگر در مجموعه بازی‌های Borderlands حضور ندارد، ولی این شخصیت آن‌قدر خوب از آب درآمده بود که سازندگان Borderlands در همه حال تلاش می‌کنند تا او را به این مجموعه بازگردانند.

قرار است مراحل داستانی بسته‌ی Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot شامل تعداد زیادی کوئست اصلی، مراحل فرعی، مراحل تازه برای افراد داخل سفینه و غولآخرهای متعدد باشد. در عین حال هم آیتم‌های زیادی برای شخصی‌سازی ظاهری به همراه این بسته‌ی الحاقی عرضه می‌شود.

برای بازی کردن این محتوای دانلودی، باید سطح تراز ۱۳ یا بالاتر داشته باشید. البته بازی در هر صورت با توجه به سطح تراز بازی‌کننده‌ها، خودش دشمن‌ها و درجه‌ی سختی را تنظیم می‌کند تا بازی همیشه چالش‌برانگیز باقی بماند. برای دسترسی به Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot هم‌چنین باید مراحل ابتدایی بازی را تمام کرده و به سفینه‌ی Sanctuary رسیده باشید.

بسته‌ی الحاقی Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot در روز ۱۹ دسامبر روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر این بسته‌ی الحاقی و تصاویری از آن را ببینید.

