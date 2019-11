پس از بازسازی قسمت دوم مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل، این طور که به نظر می‌رسد قرار است به زودی شاهد عرضه‌ی بازسازی قسمت سوم این مجموعه باشیم. شایعه‌ای جدید از شروع ساخت بازسازی بازی Resident Evil 3: Nemesis در استودیوهای کپ‌کام خبر می‌دهد.

شایعه‌ی ساخت بازسازی Resident Evil 3: Nemesis از سوی کانال یوتیوبی Spawn Wave منتشر شده است. این کانال یوتیوبی، اوایل امسال به درستی از ساخت بازی بعدی فرام سافتور به اسم Elden Ring گزارش داده بود. پس از انتشار این خبر از سوی کانال یوتیوبی Spawn Wave، خبرگزاری Video Game Chronicles هم ضمن تایید این موضوع، گفت که منابع موثقی به آن‌ها هم از وجود بازسازی رزیدنت اویل ۳ خبر داده‌اند.

ساعاتی پیش هم بر و بچه‌های یوروگیمر با تایید ساخت بازسازی Resident Evil 3: Nemesis گفتند که مراحل ساخت این بازی مدت زیادی است در کپ‌کام شروع شده است.

شایعه‌ی منتشر شده، از عرضه‌ی این بازسازی در سال ۲۰۲۰ گفته است؛ طوری که اگر قرار باشد در سال آینده‌ی میلادی با بازسازی Resident Evil 3: Nemesis روبرو شویم، باید به زودی کپ‌کام از وجود آن خبر دهد.

نزدیک‌ترین مراسم مناسب رونمایی این بازی، رویداد The Game Awards 2019 است که در روز ۱۳ دسامبر برگزار می‌شود.

بازسازی رزیدنت اویل ۲ که زمستان سال گذشته عرضه شده بود، پرافتخارترین بازی ۲۰۱۹ از نظر میانگین نمرات است و در مراسم The Game Awards 2019 هم نامزد دریافت جوایز زیادی، از جمله بهترین بازی سال شده.

بازی Resident Evil 3: Nemesis در سال ۱۹۹۹ روی پلی‌استیشن ۱ عرضه شده بود.

منبع: Gematsu

The post شایعه: بازسازی رزیدنت اویل ۳ در دست ساخت است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala