مایکروسافت قصد ندارد اشتباهات خود با ایکس‌باکس وان را در نسل آینده تکرار کند. فیل اسپنسر – رئیس ایکس‌باکس – طی مصاحبه‌ای با نشریه «ورج» (Verge) چنین گفت: «من می‌گویم، درسی که از نسل ایکس‌باکس وان می‌توان گرفت اینست که ما نباید در حوزه قدرت و قیمتِ [کنسول] بلغزیم. اگر ابتدای نسل جاری را به یاد آورید، ما صد دلار گرانتر بودیم، و بله، قدرت کمتری هم داشتیم. و ما پروژه اسکارلت را با این تیم رهبری با هدف موفقیت در بازار کلید زده‌ایم.»

موفقیت در بازار – آنهم پس از سالها در پی پلی‌استیشن بودن، از لحاظ فروش و بازی‌های انحصاری – نکته کلیدی ایکس‌باکس است. در هر صورت، اسپنسر گمان دارد که نسلهای ایکس‌باکس متعددی در راه است. «ما این بحث را سالها پیش داشتیم که آیا می‌خواهیم یک نسل دیگر هم داشته باشیم؟ بله، و آیا ما تصور می‌کنیم که نسلهای زیادی پیش روی ماست؟ من واقعا فکر می‌کنم که چنین باشد. بنابراین ما با تمام قوا وارد می‌شویم. ما می‌خواهیم با پروژه اسکارلت تمام توان خود را بگذاریم، و من می‌خواهم رقابت کنم، و می‌خواهم به شکل درستی رقابت کنم. به همین دلیل است که تمرکز خود را روی بازی بین پلتفرمی (Cross-Play) و امکان اجرای بازی‌های گذشته (Backward Compatibility) گذاشته‌ایم.»

پیشتر، و در مراسم E3 امسال بود که مایکروسافت برنامه‌های خود برای پروژه اسکارلت را آشکار ساخت، و سونی هم تایید کرده است که کنسول پلی‌استیشن ۵ برای تعطیلات سال ۲۰۲۰ در دسترس خواهد بود. پروژه اسکارلت مایکروسافت از بازی در رزولوشن ۸K، نرخ فریم تا ۱۲۰ فریم در ثانیه، تکنولوژی Ray Tracing، و نرخهای به روز رسانی مختلف (Variable Refresh Rate) پشتیبانی خواهد کرد. مایکروسافت همچنین از SSD در پروژه اسکارلت بهره خواهد جست، و نیز یک پردازنده سفارشی بر مبنای AMD Zen 2 و معماری Radeon RDNA تهیه دیده است.

گرچه ما از کلیات پروژه اسکارلت باخبریم، مایکروسافت در مراسم X019 توضیحات چندانی ارائه نکرد. در این مراسم بارها از اسپنسر در باب شایعات در مورد وجود دو کنسول مختلف ذیل پروژه اسکارلت، و بازی‌های انحصاری زمان عرضه کنسول سوال پرسیده شد. او در جواب چنین اظهار داشت: «من گمان می‌کنم که قاعده کلی این باشد که ما قصد سردرگم کردن مردم را نداریم، این چیزی است که فعلا می‌توانم تضمین کنم.»

شاید مایکروسافت آماده صحبت بیشتر در باب پروژه اسکارلت نباشد، با اینحال بسیاری علاقمندند که بدانند شرکت چه رویکردی را نسبت به پلتفرم کامپیوترهای شخصی اتخاذ کرده است. اسپنسر تایید کرد که در گذشته کارهای بسیاری برای این پلتفرم انجام شده است، و ما دیده‌ایم که مایکروسافت از «استیم» (Steam) استقبال کرده، سرویس Xbox Game Bar را برای ویندوز ۱۰ معرفی کرده، و سرویس ایکس‌باکس گیم‌پس را به کامپیوترهای شخصی آورده است. با اینحال، به نظر می‌رسد که هنوز بسیاری کارها قابل انجام است.

اسپنسر همچنین در باب احتمال آمدن سرویس گیم‌پس به پروژه «استیدیا» (Stadia) گوگل چنین گفت: «بنابراین آیا ما می‌خواهیم که تجربه ایکس‌باکس را در سایر مکانها هم ارائه دهیم؟ بله، ما مشغول پروژه xCloud و بسیاری کارهای دیگریم، ولی این تجربه باید کامل باشد.» این بدان معنی است که عناوین تکی مایکروسافت مثل «ماینکرفت» (Minecraft)، «فورتزا» (Forza) یا «هیلو» (Halo) به استیدیا نخواهد آمد، مگر اینکه گوگل تضمین نماید که توان ارائه تجربه ایکس‌باکس بطور کامل را خواهد داشت؛ چیزی که لااقل در آینده نزدیک بعید می‌نماید.

