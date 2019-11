طبق اعلام شرکت «کپکام» (Capcom) نسخه فیزیکی بازی Street Fighter V: Champion Edition در تاریخ چهاردم فوریه سال ۲۰۲۰ و با قیمت ۳۰ دلار برای کنسول پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی منتشر خواهد شد. نسخه دیجیتال بازی هم‌اکنون و در قالب یک «بسته ارتقا» برای Street Fighter V: Arcade Edition و با قیمت ۲۵ دلار در دسترس قرار دارد. کاراکتر قابل دانلود Gill هم – که از شخصیتهای بازی Street Fighter III: 2nd Impact بود – در این نسخه قرار دارد و ماه دسامبر در دسترس قرار خواهد گرفت.

Street Fighter V: Champion Edition تمام محتوای نسخه‌های Street Fighter V و Street Fighter V: Arcade Edition را در بر خواهد داشت – البته بجز لباسهای Fighting Chance، لباسهای Brand Collaboration، و نیز محتوای الحاقی Capcom Pro Tour. علاوه بر آن، این نسخه تمام کاراکترها، مراحل، و لباسهایی را که از زمان عرضه Arcade Edition در دسترس طرفداران قرار گرفته را شامل خواهد شد. در مجموع، این نسخه مشتمل خواهد بود بر ۴۰ کارکتر، ۳۴ مرحله، و بیش از ۲۰۰ لباس متفاوت.

جزییات کامل این نسخه به قرار زیر است:

خصوصیات کلیدی

محتوا: Street Fighter V: Champion Edition شامل همه محتوای نسخه اصلی و نسخه Arcade، به اضافه تمام کاراکترها، مراحل و سایر مواردی است که پس از عرضه نسخه Arcade منتشر شده است. در مجموع این نسخه حاوی ۴۰ کاراکتر، ۳۴ مرحله، و بیش از ۲۰۰ لباس متفاوت خواهد بود

Street Fighter V: Champion Edition شامل همه محتوای نسخه اصلی و نسخه Arcade، به اضافه تمام کاراکترها، مراحل و سایر مواردی است که پس از عرضه نسخه Arcade منتشر شده است. در مجموع این نسخه حاوی ۴۰ کاراکتر، ۳۴ مرحله، و بیش از ۲۰۰ لباس متفاوت خواهد بود ویژگی‌های جدید: علاوه بر بازی اصلی و کاراکترها، مراحل، و لباسهای اضافه شده، موارد ذیل نیز به همراه نسخه Champion عرضه خواهد گردید، که البته به شکل یک به روز رسانی رایگان در دسترس سایر خریداران نسخ قبلی هم قرار خواهد گرفت. V-Skill های جدید: هر کاراکتر یک V-Skill 2 جدید دریافت خواهد کرد، که عمق بیشتری به مکانیک مبارزه خواهد بخشید. بهبود تعادل: انتشار یک به روز رسانی که با متعادلتر کردن مبارزات، شاهد بهبود در گیم‌پلی خواهیم بود.

علاوه بر بازی اصلی و کاراکترها، مراحل، و لباسهای اضافه شده، موارد ذیل نیز به همراه نسخه Champion عرضه خواهد گردید، که البته به شکل یک به روز رسانی رایگان در دسترس سایر خریداران نسخ قبلی هم قرار خواهد گرفت. مبارزین جدید: ۱۱ مبارز جدید (از جمله Gill) پس از عرضه نسخه Arcade به بازی اضافه شده است که در نسخه Champion حضور خواهند داشت؛ علاوه بر آن، یک مبارز دیگر – که به زودی اعلام خواهد شد – مجموع مبارزان جدید بازی را به عدد ۱۲ می‌رساند. تمام کاراکترهایی که پس از انتشار نسخه اصلی به شکل بسته‌های الحاقی منتشر شده‌اند در دسترس همه قرار خواهد گرفت که با استفاده از واحد پول داخل بازی – یا پول واقعی – قابل ابتیاع خواهند بود.

۱۱ مبارز جدید (از جمله Gill) پس از عرضه نسخه Arcade به بازی اضافه شده است که در نسخه Champion حضور خواهند داشت؛ علاوه بر آن، یک مبارز دیگر – که به زودی اعلام خواهد شد – مجموع مبارزان جدید بازی را به عدد ۱۲ می‌رساند. تمام کاراکترهایی که پس از انتشار نسخه اصلی به شکل بسته‌های الحاقی منتشر شده‌اند در دسترس همه قرار خواهد گرفت که با استفاده از واحد پول داخل بازی – یا پول واقعی – قابل ابتیاع خواهند بود. بازی بین پلتفرمی: بازیکنان فعلی، و دارندگان آتی نسخه Champion اعم از اینکه به پلتفرم پلی‌استیشن تعلق داشته باشند یا کامپیوترهای شخصی، در یک مکان قرار گرفته، قادر به بازی با هم خواهند بود.

در ادامه می‌توانید تصاویری از شخصیت جدید Gill را ببینید.

