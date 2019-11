مطابق اظهارات بنگاه نشر Developer Digital و استودیوی Nomada، بازی پلتفرمر «گریس» (GRIS) – که که به سبک هنری آبرنگی کار شده است – بیست و ششم نوامبر، و از طریق فروشگاه پلی‌استیشن به کنسول پلی‌استیشن ۴ خواهد آمد. علاوه بر آن، بنگاه نشر Limited Run Games هم یک نسخه فیزیکی محدود از بازی را عرضه می‌کند که حاوی پوسترهایی از طراحی‌های هنری مختلف بازی خواهد بود. پیش خرید این نسخه کلکسیونیِ محدود – که ۳۰ دلار قیمت دارد – از امروز آغاز می‌شود، و به مدت پنج هفته ادامه خواهد داشت.

«راجر مندوزا» (Roger Mendoza) – یکی از برنامه نویسان این پروژه – طی بلاگی اعلام داشته که نسخه پلی‌استیشن ۴ بازی «در حد جزییات» به روز رسانی شده است، و گروه هنری بازی – جهت بهره بردن از رزولوشن ۴K کنسول پلی‌استیشن پرو – بیش از ۵۰۰۰ قطعه هنری تشکیل دهنده این پروژه را با رزولوشن دو تا چهار برابری بهسازی نموده‌اند. قطعات موسیقی بکار رفته در بازی هم – از جمله قطعه مشهور گروه Berlinist – به نسخه کمتر فشرده شده به‌روز رسانی شده‌اند، تا صدای واضحتری را فراهم نمایند.

بازی «گریس» در دسامبر سال ۲۰۱۸ برای کنسول سوییچ و کامپیوترهای شخصی منتشر شد، و در بیست و دوم آگوست همان سال هم به پلتفرم iOS آمد. طبق ادعای Developer Digital این بازی تا امروز بیش از سیصد هزار نسخه فروخته است.

در نگاهی کلی به این بازی در وبسایت Developer Digital چنین آمده است:

««گریس» دختر جوان سرزنده‌ایست که بواسطه دست و پنجه نرم کردن با تجربه‌ای آزارنده، در دنیای شخصی خود غرق شده است. این سفر حزن‌آلود در لباس او تجسم یافته است که برای کمک به او در یافتن مسیر در واقعیت محو شونده‌اش، مرتبا امکانات بیشتری را فراهم ‌می‌آورد. همچنانکه داستان پیش می‌رود، گریس از لحاظ عاطفی رشد می‌کند، دیدگاهش نسبت به جهان شخصی‌اش تغییر می‌یابد، و راههای دیگری را پیدا می‌کند تا توانایی‌های جدید خود را کشف نماید.

«بازی «گریس» یک تجربه آرامش‌بخش، مهیج، و خالی از خطر، ناکامی، و مرگ است. بازی‌کنندگان به جستجو در جهانی به دقت طراحی شده می‌پردازند که به واسطه هنری ظریف، انیمیشن‌هایی با جزییات فراوان، و موسیقی شکوهمندی که اختصاصا برای این بازی ساخته شده است، زندگی یافته است. همچنانکه در بازی پیشرفت می‌کنید، جهان گریس دسترس‌پذیر می‌گردد، و معماهای آسان‌یاب، بخشهای سکوبازی، و چالشهای مهارت‌محور گزینشی، آشکار خواهد شد.»

در ادامه می‌توانید تریلر نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی Gris را ببینید.

