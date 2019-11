چند ماهی است که درباره‌ی قسمت بعدی مجموعه باز‌های گیلتی گیر می‌شنویم؛ شماره‌ای که طبق گفته‌ی سازندگان آن، قرار است همه چیز این مجموعه را دگرگون کند. با اینکه تریلرهای زیادی از شماره‌ی بعدی گیلتی گیر دیده‌ایم، ولی تازه یکی دو روز است که اسم و محدوده‌ی زمانی عرضه‌ی آن مشخص شده؛ گیلتی گیر جدید قرار است با اسم Guilty Gear: Strive در پاییز سال آینده به صورت انحصاری روی پلی‌استیشن ۴ عرضه شود.

شرکت بازی‌سازی «آرک سیستم ورکس» (Arc System Works)، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های گیلتی گیر و بزرگترین شرکت سازنده‌ی بازی‌های مبارزه‌ای حال حاضر، با رونمایی از اسم نهایی گیلتی گیر جدید، خبر داده است که برنامه دارند این بازی را در پایان سال ۲۰۲۰ عرضه کنند. این خبر با انتشار تریلری همراه شده است که از بازگشت شخصیت «فاوست» به Guilty Gear: Strive خبر می‌دهد.

بازی Guilty Gear: Strive در پاییز سال ۲۰۲۰ روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

بازی Guilty Gear: Strive طبق گفته‌ی استودیوی آرک سیستم ورکس، یک بازنگری بر مجموعه‌ی گیلتی گیر محسوب می‌شود؛ طوری که در واقع سیستم‌ها و مکانیک‌های این بازی جدید را با دیدگاهی متفاوت و تازه طراحی کرده‌اند. با این حال، چندان نمی‌دانیم منظور آن‌ها نسبت به این موضوع چیست و اینکه آیا قرار است با سیستم‌هایی ساده‌تر در مقایسه با گیلتی گیر، که حسابی پیچیده و عمیق است، روبرو شویم یا اینکه همان سیستم‌ها حفظ و فقط تغییراتی در آن‌ها اعمال شده است.

تریلر جدید بازی، اساسا اولین تریلر رسمی Guilty Gear: Strive محسوب می‌شود و می‌توانید آن را در ادامه ببینید.

تصاویری هم از بازی و رندرهای شخصیت‌های معرفی شده را در ادامه قرار داده‌ایم.

بازی Guilty Gear: Strive در پاییز سال ۲۰۲۰ روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. البته می‌توان مطمئن بود که مدتی بعد از عرضه روی پلی‌استیشن ۴، در کمترین حالت با نسخه‌ی کامپیوتر هم روبرو شویم.

طبق گفته‌ی آرک سیستم ورکس، می‌توانیم در دی ماه منتظر انتشار تریلر بعدی بازی باشیم.

دانلود mp4

